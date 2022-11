Zürich et l’OL se sont déjà affrontés en Ligue des champions

Ce jeudi (18h45), l’OL joue une partie de sa survie en Ligue des champions. Les Fenottes retrouvent une formation de Zürich qu’elles ont déjà affrontée à trois reprises.

Objectif les trois points pour l’OL ce jeudi (18h45) en Suisse. Pour la 3e journée de Ligue des champions, les Fenottes n’ont pas d’autres choix que de l’emporter face au FC Zürich. Tout autre résultat pourrait mettre encore un peu plus en cause une qualification pour les phases finales. Avec un point en deux matchs, les Lyonnaises visent donc logiquement leur première victoire européenne de la saison. Avec de recevoir le club suisse le 7 décembre au Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor vont devoir sortir de ce piège à la Wefox Arena.

Elles pourront s’appuyer sur le passif entre les deux formations qui est plus qu’à l’avantage des Fenottes. Le match de ce jeudi soir sera la 4e entre le FC Zürich et l’OL et le bilan est très clairement en faveur du club français. Trois victoires en trois matchs mais surtout 24 buts marqués pour un seul encaissé. Après une première confrontation en 2008-2009 au deuxième tour de qualification de la Coupe féminine de l'UEFA 2008-09 (7-1), Les Fenottes avaientt retrouvé le club suisse en 8es de finale en 2016-2017. Avec deux score sans appel : 8-0 à l’extérieur et 9-0 à domicile.