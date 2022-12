D1 féminine : le PSG garde le contact avec l'OL avant le choc

Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mis sous pression par la large victoire (8-0) de l’OL, le PSG n’a pas failli contre le Paris FC (1-0) dimanche. Pour le choc de la 11e journée dans une semaine, Lyonnaises et Parisiennes ne seront séparées que de deux points.

Le Paris FC a bien tenté de se mêler à la bataille mais en l’espace de deux semaines, le club francilien a presque tout perdu. Opposées successivement à l’OL puis au PSG, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont mordu la poussière à deux reprises. Elles ne sont pas passées loin à chaque fois mais ce sont deux défaites dans la besace et un duel laissé à l’OL et au PSG pour la course au titre. Grâce à un unique but de Sandy Baltimore, le PSG a répondu à la large victoire (8-0) des Fenottes samedi face à Dijon.

Quand les joueuses de Sonia Bompastor pouvaient rêver d’aborder le choc de la 11e journée de D1 féminine avec cinq points d’avance en cas de défaite parisienne, il n’y aura qu’un écart de deux points. Dimanche, au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL, l’objectif sera plus que jamais la victoire pour l’OL afin de frapper un grand coup avant la trêve de Noël.