OL, Textor, Dubaï, Futsal : votre avis nous intéresse

Lundi à partir de 18h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour une nouvelle émission. Entre la préparation hivernale, le dossier Textor qui n’en finit plus, l’actualité de l’OL reste chaude malgré la trêve.

Trois semaines après le début de la trêve, l’actualité de l’OL ne tourne malgré tout pas en rond et l'émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera bien présente lundi à partir de 18h en compagne de Christ Anthony Eleka, coach de l’ALF Futsal. Une actualité chaude qui concerne essentiellement la vente du club et la possible arrivée de John Textor. Vendredi, l’OL Groupe a lancé un ultimatum à l’investisseur américain jusqu’à dimanche soir avant "de prendre une décision pour la suite". Le conseil d'administration lyonnais s'est réuni en fin de week-end et va communiquer dans la journée.

Quand hors du terrain, les affaires ne se passent pas vraiment comme prévu, les joueurs de l’OL ont eux repris le chemin de l’entraînement depuis une semaine. Après un stage à Murcie et une victoire en amical contre l’OH Louvain, les Lyonnais vont prendre la direction de Dubaï ce lundi. Dans la dernière partie de l'émission, un focus sera fait sur l'ALF Futsal et la discipline. Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires.

