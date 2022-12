OL - Dijon (8-0) : Bompastor appelle à "rester humble" avant Zürich

Face à une faible équipe de Dijon, l'OL n'a pas tergiversé comme cela a pu être le cas depuis le début de la saison. Avec ce festival offensif, les Fenottes vont pouvoir préparer sereinement les échéances à venir contre Zürich et le PSG.

Un match maitrisé de main de maitre

"Ca faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu un match où; au niveau du staff, on a fait ce qu’on a voulu. L’objectif avant le match était forcément la victoire, marquer des buts mais aussi le contenu. A la mi-temps, la victoire était bien engagée, marquer des buts c’était bien parti aussi. Dans le contenu, on a régulé certains aspects. Mais effectivement, au delà de la victoire, huit buts marqués, zéro encaissé mais surtout dans la rotation, on a pu impliquer des joueuses qui n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu dernièrement et gérer les temps de jeu pour certaines qui avaient beaucoup joué."

Une efficacité offensive retrouvée

"Ca fait un petit moment. Ca correspond plus à nos ambitions et nos objectifs. Malgré tout, il faut aussi rester humble et nous dire qu’il nous reste du travail. Face à nous arrivent des matchs importants avec des adversaires qui auront de la qualité pour essayer de nous contrarier. Continuons à garder cette humilité, continuons à travailler avec de la sérénité et de la confiance forcément avec le match d’aujourd’hui."

La prestation de Dijon

"C’est une équipe qui était en difficulté avant de se déplacer ici. En difficulté au classement et sur leurs derniers résultats où elles avaient encaissé à chaque fois cinq buts sur les deux derniers matchs. Une équipe qui est aussi touchée par certaines blessures avec des joueurs d’expérience et cadres. C’est une équipe très jeune qui n’a pas pu rivaliser avec nous. C’est un match qu’on a pris par le bon bout sur l’état d’esprit et on a su se le rendre facile."

Une domination enfin traduite par des buts

"Depuis le début de la saison, on a eu des adversaires qui étaient à notre portée et en manquant d’efficacité, on leur avait laissé espérer tout au long des matchs de faire un résultat face à nous. Après sur l’aspect mental, quand on a les occasions mais qu’on ne marque pas on commence à douter et au contraire l’adversaire prend confiance. Ce samedi, on a montré que Dijon n’avait aucun espoir, on a su faire la différence et tuer le match."

Le plein de confiance avant le marathon de décembre

"Il nous reste quatre matchs pour finir l’année. Zürich mercredi, ce sera dans une autre compétition mais cette victoire nous donne de la sérénité et de la confiance, c’est parfait. On avance petit à petit, c’est bien. On avait dit à un certain moment qu’il fallait être capable de faire le dos rond. On retrouve des joueuses petit à petit. Marozsan était titulaire, ça leur donne du rythme, ça nous donne de la qualité et en tant que coach, j’ai des choix à faire même si on attend le retour de joueuses d’ici la fin de l’année. Quand on ambitionne comme le fait l’OL d’aller chercher un maximum de titres, plus l’effectif est gros, plus l’entraîneure est contente."

Le retour de certaines blessées

"Bruun est sur une bonne dynamique individuellement. Elle est dans un bon état d’esprit. Le fait de marquer des buts lui apporte de la confiance. Maro nous apporte toute sa qualité technique, sa vision du jeu même s’il faut qu’elle gagne en rythme mais c’est logique. Elle nous apporte beaucoup de sobriété dans le jeu."

Une munition en plus sur coup-franc avec Marozsan

"Les coups de pied arrêtés sont importants dans le football de haut niveau. Quand on est l’OL et qu’on a la qualité des tireuses avec Marozsan, Bacha et la qualité des jeux de tête de certaines, c’est un point important quand on n’arrive pas à faire la différence dans le jeu."