Dans le magazine Lyon Capitale daté de novembre, le directeur général France d’Emirates Cédric Renard évoque le partenariat entre la compagnie aérienne et l'Olympique lyonnais.

Un choix stratégique. Emirates a choisi de s'engager avec l'Olympique lyonnais pour des raisons bien précises comme l'a expliqué, dans les colonnes de Lyon Capitale, Cédric Renard, le directeur général France de la compagnie aérienne. "Avec l’OL, on a les mêmes valeurs : la formation, l’excellence, l’entrepreneuriat. On a plaisir à ce que le logo Emirates Fly Better soit arboré sur les maillots des joueurs, a-t-il indiqué. C’est un investissement important (il avoisinerait 20 à 25 millions d’euros par saison, Ndlr) dans la durée qui nous permet à la fois d’inviter nos clients et partenaires et de gagner en visibilité puisque notre logo est présent au sein du stade et sur tous les supports dont nous disposons."

Un stage à Dubaï cet hiver

Et de poursuivre : "On a envie de faire encore plus rayonner Lyon et la région à travers le monde. Il n’y a rien de mieux que d’avoir l’Olympique lyonnais, qui nous permet d’avoir cette visibilité." Comme prévu dans le partenariat entre les deux entités, les joueurs de l'OL participeront cet hiver à la Dubai Super Cup, une compétition sponsorisée par Emirates.