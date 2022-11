Vendredi après le match contre Nice, Anthony Lopes avait poussé un coup de gueule contre le penalty arrêté et finalement à retirer. Le gardien lyonnais a été rejoint par Nicolas Puydebois. L’ancien portier et consultant pour Tant qu’il y aura des Gones estime que tout est fait pour voir les attaquants marquer.

Quand il s’agit de défendre la cause des gardiens, Nicolas Puydebois n’est jamais le dernier à prendre la parole. Ancien portier de l’OL au début des années 2000, le consultant de Tant qu’il y aura des Gones sait de quoi il parle et le penalty à retirer lors d’OL - Nice n’a bien évidemment pas été à son goût. Interrogé suite aux propos d’Anthony Lopes après la rencontre qui estimait que les "chances d’arrêter un penalty étaient de plus en plus minces" avec cette règle de rester sur la ligne au départ du ballon, Nicolas Puydebois est forcément allé dans le sens de son cadet et n’a pas mâché ses mots.

"Bientôt, on va leur attacher les mains et leur dire d’arrêter les ballons sans les mains. Il faut arrêter au bon d’un moment et trouver le juste équilibre. Anthony fait un superbe arrêt et je peux comprendre sa déception. Il faut une cohérence et aujourd’hui c’est impossible d’arrêter un penalty dans ces conditions, a enragé l’entraîneur des gardiens du GOAL FC sur le plateau de TKYDG. Plus ça va, plus on donne de contraintes au gardien et plus on donne de facilité à l’attaquant. Dans ce cas-là, si l’arbitrage veut qu’il soit marqué, autant tirer sans gardien."

Vendredi dernier, Mr Wattellier a fait retirer le penalty à cause de quelques centimètres devant la ligne de Lopes au moment du tir de Nicolas Pépé. Une décision sévère quand l’attaquant niçois "a fait son pas, s’est arrêté dans sa course" lors de la deuxième tentative sans que l’arbitre ne revienne sur sa décision. Deux poids, deux mesures que regrette Nicolas Puydebois qui estime déjà que "le poste de gardien est devenu le plus complet parce que c’est celui qu’on a fait le plus évoluer ces dernières années." Alors d'accord avec notre consultant ?