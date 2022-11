OL : les horaires des matchs contre Arsenal et Liverpool connus

En route pour Dubaï à partir du 5 décembre, l’OL va participer à la Dubaï Super Cup. Le club lyonnais y affrontera Arsenal, le 8 décembre (16h30) et Liverpool, le 11 à 15h.

Sponsor oblige, l’OL va prendre la direction du soleil pour la préparation hivernale. Comme attendu depuis quelques semaines, le club lyonnais va s’envoler pour Dubaï à partir du 5 décembre et ce pour une durée d’une semaine. Ce stage hivernal avait été inscrit dans le contrat signé avec Emirates et va être l’occasion pour les joueurs lyonnais de se frotter à deux cadors du football anglais lors d’un tournoi amical. Durant cette préparation hivernale avant la reprise de la Ligue 1, l’OL va en effet disputer la Dubaï Super Cup au même titre que l’AC Milan, Liverpool et Arsenal.

Ce tournoi sur le même système que l’Emirates Cup à l’époque à Londres propose deux matchs pour chaque équipe. L’OL affrontera donc Arsenal le 8 décembre et Liverpool, le 11 avant de revenir sur Lyon. En attendant de savoir s’ils seront diffusés, ces deux matchs se joueront en milieu d’après-midi. Le match contre les Gunners aura lieu à 16h30 (heure française) et celui contre les Reds à 15h. De quoi avoir une dose supplémentaire de football en pleine Coupe du monde.