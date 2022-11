OL : la séance des Fenottes ouverte au public ce mercredi (11h)

Avec la fin de la trêve internationale et la reprise du championnat dimanche, l’OL va retrouver son public. Pour rappel, l’entraînement de ce mercredi est ouvert aux supporters à 11h à Décines.

Le groupe ne sera pas au complet en raison de certaines rencontres internationales s’étant disputées mardi et des blessures mais l’OL a donné rendez-vous à ses supporters. Comme annoncé la semaine dernière, l’entraînement des Fenottes est ouvert au public ce mercredi au centre d’entraînement de Décines à partir de 11h. L’occasion pour les fidèles des Lyonnaises de pouvoir revoir Dzsenifer Maroszan sur les terrains, l’Allemande participant désormais à toutes les séances collectives. Et pourquoi pas Amel Majri qui poursuit son retour personnalisé avec des présences aux entraînements en plus de son programme individuel.

En attendant le retour de toutes les internationales, Sonia Bompastor continue la préparation du match contre Le Havre qui se déroulera également à Décines (16h). Ayant concédé le nul lors du dernier match de D1 féminine, les coéquipières de Wendie Renard auront à coeur de se rattraper devant leur public.