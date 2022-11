Pendant que certaines internationales sont déjà rentrées à Lyon, d’autres en terminent avec la coupure internationale. Ce mardi (20h), les Pays-Bas de Danielle van de Donk affrontent le Danemark de Signe Bruun.

A cinq jours de la reprise du championnat de France, toutes les internationales lyonnaises ne sont pas encore rentrées entre Rhône et Saône. Certaines font encore du rab avec leur sélection à l’image de Danielle van de Donk et de Signe Bruun. Ce mardi, les deux joueuses de l’OL s’affrontent à l’occasion de l’amical entre les Pays-Bas et le Danemark prévu à 20h. Elles sont plus en forme puisque Van de Donk a inscrit un but dans la large victoire des Oranjes contre le Costa Rica (4-0) il y a quelques jours. De son côté, Bruun s’est illustrée avec un doublé contre la Suisse. Un plein de confiance qui devrait faire plaisir à Sonia Bompastor.

De son côté, Christiane Endler dispute elle aussi une dernière rencontre amicale avec le Chili. N’ayant pas réussi à faire mieux que nul samedi, les Chiliennes ont l’occasion de prendre leur revanche sur les Philippines avec une deuxième confrontation (23h). Tout ce beau monde rejoindra ensuite Lyon avec la préparation du match contre Le Havre, dimanche à Décines.