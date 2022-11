Ligue 1: des maillots de l’OL mis aux enchères pour la bonne cause

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A l’occasion des commémorations du 11 novembre, les joueurs de l’OL ont évolué avec un bleuet sur leur maillot contre Nice. Les maillots portés par Caqueret, Gusto, Lopes et Lukeba sont mis aux enchères pour "Bleuets de France".

A l’occasion de la 15e journée et en ces commémoration du 11 novembre, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient arboré un bleuet sur leur maillot, en hommage aux victimes de la guerre de 14-18. Ces maillots hommages vont devenir collector et permettre de récolter des fonds pour le Bleuet de France, "une œuvre caritative issue de la Première Guerre mondiale, gérée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG). Il agit principalement dans l’assistance aux soldats blessés et à leurs familles, ainsi qu’aux veuves, aux orphelins et aux victimes d’attentats. Il participe également au financement d’actions de transmission de la mémoire", comme décrit par la LFP.

Depuis ce mardi, une vente aux enchères en ligne est en effet ouverte et permet de s’offrir les maillots de certains joueurs portés ou préparés durant le week-end. Pour les fans de l’OL en quête d’une bonne action, il est possible de miser sur les tuniques portés par Maxence Caqueret, Malo Gusto, Anthony Lopes et Castello Lukeba lors d’OL - Nice, vendredi dernier. Les enchères sont ouvertes jusqu’au 27 novembre et accessibles via ce lien : https://www.matchwornshirt.com/Lfp