OL - Mercato : la Juventus Turin en pincerait pour Malo Gusto

Malgré certaines critiques en début de saison, Malo Gusto a réussi à reprendre le dessus avec l’arrivée de Laurent Blanc. A 19 ans, il représente l’avenir et la Juventus Turin ne serait pas contre rajeunir son effectif.

Il fait tout simplement la Une de l’édition du jour. Ce mardi, Malo Gusto s’affiche aux côtés de Marcus Thuram dans le quotidien Tuttosport afin de mettre en avant l’intérêt de la Juventus Turin pour les deux joueurs français. Quand l’attaquant du Borussia Mönchengladbach va disputer la Coupe du monde au Qatar, le latéral va d’abord rejoindre les Espoirs puis observer un peu de repos avant la reprise hivernale avec l’OL. Néanmoins, son nom fait les gros titres de la presse italienne après avoir été annoncé dans le viseur de Manchester United, le PSG ou encore le FC Barcelone durant l'été.

Gusto a un contrat jusqu'en 2024

A en croire le quotidien italien, l’intérêt de la Juve pour Malo Gusto serait plus qu’une simple prise de renseignements. Souhaitant rajeunir son effectif, la Vieille Dame voit dans le Lyonnais un espoir à développer et le plus rapidement possible. Une offensive pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines au moment de l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier 2023 avec une offre située entre 15 et 20 millions d’euros. Déjà fortement démuni sur le côté droit de la défense, l’OL peut-il se permettre de lâcher un de ses meilleurs prospects dès cet hiver ? A l’heure actuelle, ce serait plutôt des discussions pour prolonger un contrat qui va jusqu’en 2024 qui serait bientôt à l’étude. Avec la cour de cadors européens, il va falloir s’activer au sein de la direction lyonnaise.