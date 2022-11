Arsenal et Arteta voient "l’OL et l’AC Milan comme des bons tests"

Depuis mardi matin, le programme de la Dubaï Super Cup a été dévoilé. L’OL affrontera Arsenal, le 8 décembre prochain, et Liverpool, le 11. Deux tests hivernaux contre des cadors de la Premier League.

Les joueurs de l’OL ne vont pas chômer durant la trêve hivernale et ont intérêt à bien profiter de leur quinze jours de vacances. A partir du 25 novembre, ils vont remettre le bleu de chauffe et la préparation physique réservée par Laurent Blanc et son staff s’annonce intense. Avec deux stages en Espagne et aux Emirats Arabes Unis au programme, l’OL va chercher de la chaleur dans cet hiver et surtout tenter de trouver les leviers nécessaires pour une deuxième partie de saison plus en adéquation avec les objectifs du club.

Durant cette préparation hivernale, les Lyonnais vont aussi retrouver le rythme grâce à des matchs amicaux. Ils seront au nombre de cinq dont deux se dérouleront à l’occasion de la Dubaï Super Cup. Alexandre Lacazette aura la possibilité de retrouver quelques uns de ses anciens coéquipiers puisque l’OL affrontera notamment Arsenal, le 8 décembre prochain. Ce mini-tournoi va permettre aux deux équipes de monter en régime dans cette trêve expérimentale en raison de la Coupe du monde au Qatar.

"Nous avons besoin d'une bonne préparation mentale et physique pour être prêts à faire face aux énormes exigences que la deuxième partie de la saison va apporter à l’équipe, a réagi l’entraîneur des Gunners Mikel Arteta après l’annonce du tournoi. Nous avons deux grands matchs contre Lyon et Milan et nous sommes vraiment impatients. Ce sont deux grands clubs et la compétition sera rude, et pour nous, c'est un excellent test pour voir où nous en sommes."

Le discours devrait être sensiblement le même chez Laurent Blanc. Après avoir pris les rênes de l’effectif en cours de route, l’entraîneur lyonnais va profiter de cette coupure pour imposer sa patte. Et ces matchs de prestige ne seront pas de trop même s’ils ne reflèteront pas la réalité de la Ligue 1.