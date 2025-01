Lundi, Alexandre Aulas a annoncé un nouveau projet. Le président de la société d’exploitation de la LDLC Arena a dévoilé la construction d’une nouvelle salle à côté du Parc OL.

La LDLC Arena, qui attire chaque année de nombreux événements et spectateurs, prévoit de renforcer son offre. A l'horizon, le projet de concevoir une "petite sœur" au site Décinois. En effet, Alexandre Aulas a surpris tout le monde lors de la Fête de l'Entreprise lundi. A cette occasion, le président de la société d'exploitation de la LDLC Arena a informé de l'aménagement d’un espace déjà existant. Selon les précisions de Tribune de Lyon, celui-ci est situé au cœur de la bâtisse. Il s'agit de l'actuelle enceinte de 2 000 mètres carrés appelée "Le Cube", qui sert, entre autres, à des séminaires.

Un espace ouvert à partir de septembre

Cette salle devrait être plus petite que l'Arena et ses 16 000 places. Elle pourrait accueillir des représentations "humoristiques et des plus petits concerts" a précisé Alexandre Aulas. L'espace, qui ouvrirait en septembre, sera doté d’une capacité de 1 500 à 3 000 sièges, d’après les explications du fils de Jean-Michel Aulas.

Rappelons qu'en juin 2024, Holnest, la société appartenant à la famille de l'ancien président de l'OL, ainsi qu'un groupe d'investisseurs, a racheté le bâtiment au Eagle Football Group. Depuis, il a accueilli des concerts, des combats de catch, de MMA ou encore des matchs de basket de l'Asvel.