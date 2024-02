OL : Jean-Michel Aulas fait le point sur le dossier de l'Arena

Parmi les potentiels acquéreurs de l'Arena, Jean-Michel Aulas a ouvertement fait part de son intérêt pour la salle multiusage.

Ce n'est désormais plus un secret, l'Arena de Décines est à vendre. Voulant recentrer les activités autour du football, John Textor a pour projet de se séparer de la salle bâtie initialement selon les désirs de Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, l'ancien patron de l'OL figure dans la liste des acheteurs potentiels pour ce lieu accueillant des rencontres de basket ou bien des concerts.

Au micro de RMC Sport, l'homme d'affaires lyonnais a fait le point sur ce dossier. "Personnellement, j’y ai tellement contribué sur le plan économique et de la construction. Sur l'aspect régional aussi, parce que c’est un édifice qui est comme le stade, donc vraiment au meilleur de la technologie et de la construction possible. On s’est dit avec Alexandre, mon fiston, qu’on pouvait essayer de trouver les moyens de rebondir dans cette activité-là, a-t-il confié. On en a parlé à un certain nombre de nos partenaires qui sont des partenaires importants autour de nous, qui sont de grands chefs d’entreprise de la région. Et on s’est mis sur les rangs. Alors, il y a d’autres candidats…"

Parker gagnant si Aulas rafle la mise ?

En effet, Aulas est loin d'être le seul à ambitionner cet achat. Président de l'Asvel, Tony Parker est également sur les rangs. Mais s'il convoite ce bien, l'ex-basketteur français n'est a priori pas complètement un concurrent. "Tony est aussi avec nous, a affirmé l'actuel vice-président de la Fédération française de football. Il était parti parce qu’il a peut-être eu cette idée, avant que nous nous positionnions avec des partenaires qui sont rentrés comme sponsors dans l’Asvel. Mais, en tout cas, je l’ai eu avant de poser notre candidature et il m’a dit : "Évidemment qu’on sera avec toi si tu gagnes". Donc, il laisse le jeu se faire. Je pense que notre dossier a beaucoup d’attrait pour la région parce que ça va permettre à plusieurs grandes entreprises locales d’être présentes."

Des économies pour l'OL

En attendant de connaître l'heureux élu qui raflera la mise, le contour du calendrier n'a pas été précisé. Les discussions ont lieu, et selon Jean-Michel Aulas, il se pourrait que les choses se décident "dans les semaines qui viennent". Le dénouement de la vente devrait donc être connu dans un avenir proche, avec à la clé, de substantielles économies pour l'OL.