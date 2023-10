John Textor lors de sa présentation à Décines (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

N’ayant pas caché qu’il cherchait à vendre en partie ou en totalité les parts de l’Arena de l’OL Groupe, John Textor aurait une idée derrière la tête. Profiter de la manne financière pour créer des académies à travers le monde.

Il y avait déjà de l’inquiétude chez les supporters lyonnais depuis quelques mois, mais ces dernières semaines n’ont pas forcément arrangé les chose concernant John Textor. Entre la DNCG, les ventes de Lukeba et Barcola, le début de saison raté de l’OL, les raisons sont nombreuses pour les voir montrer leur défiance vis-à-vis du nouveau propriétaire. Ils s’attendaient à voir le club revenir sur le devant de la scène avec des nouveaux moyens, les fans lyonnais se retrouvent pour le moment déçus. Textor a bien promis de se montrer actif durant le mercato hivernal, mais entre les paroles et les actes, l’environnement lyonnais a fait son choix.

Une partie ou la totalité de l'Arena ?

Des actes, John Textor serait pourtant prêt à en réaliser et c’est lui-même qui l’a annoncé. Face aux actifs trop nombreux de l’OL Groupe, l’Américain compte bien se délester de certains points. Il va y avoir la vente de 52% de l’OL féminin à Michele Kang, celle de l’OL Reign et depuis peu la volonté de céder des parts de l’Arena. Une partie ou la totalité ? D’après Bloomberg, ce serait bien l’entièreté de l’enceinte qui serait à vendre et ainsi disposer de l’argent de la vente pour le réinvestir dans le sportif.

200 millions de dollars en capitaux propres

Mais que les supporters ne crient pas victoire trop vite d’après le média économique américain. Une partie de cet argent permettrait à Eagle Football de créer des académies au Brésil, en Floride et d’autres points sur le globe. À cette nouvelle, Bloomberg avance également que Textor envisagerait de lever 200 millions de dollars en capitaux propres avant une inscription à la Bourse de New-York, puis 300 millions supplémentaires via une vente d’action une fois l’introduction réalisée… À l’heure actuelle, les actifs de l’OL ne semblent pas servir le club, mais bien les intérêts de la holding qu’est Eagle Football.