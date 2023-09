Dans des propos accordés au Financial Times, John Textor cherche à lever des fonds à hauteur de 300 millions d’euros et devrait se délester de quelques actifs de l’OL Groupe comme des parts dans l’Arena.

Est-ce le début de la vente des bijoux de famille ? À la lecture de l’article du Financial Times, c’est une grande partie de la réflexion que se sont faits les supporters de l’OL. John Textor assure lui de son côté vouloir "réduire les actifs non essentiels pour se concentrer sur le football", et que Lyon avait "beaucoup trop misé en actifs physiques". Quoi qu’il en soit, le propriétaire de l’OL est bel et bien à la recherche d’argent et a fait appel à la banque Goldman Sachs pour lever environ 300M€ sur le marché obligataire dans le but de rembourser des prêts existants et tenter d’éponger une grosse partie de la dette. Avec cette levée de fonds, Textor souhaiterait aussi se délester de quelques actifs trop encombrants à son goût et qui restent des vestiges de la présidence d’Aulas.

Entre 40 et 100% des parts de l'Arena

Sur ce point-là, ce n’est pas vraiment une surprise puisque l’Américain, tout comme Santiago Cucci récemment, avait avancé cette décision depuis plusieurs semaines. Il y a bien évidemment la question de la vente de l’OL Reign qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, mais aussi la vente d’une partie des parts de l’OL Groupe dans l’Arena. "On a ajouté des éléments crédibles sur la réduction des dépenses, car OL Groupe avait trop de charges opérationnelles, avait déclaré Textor lors d’une visioconférence ayant mis le club sens dessus dessous fin août. On a donc annoncé la vente des féminines pour les réduire (10 à 11 M€ de déficit par an, NDLR), démontré qu’on allait vendre OL Reign pour 50 M$, et aussi céder une partie de nos parts dans l’Arena."

Cette dernière n’est pas encore inaugurée qu’une partie des parts (entre 40 et 100% d’après le média britannique) ferait l’objet d’un appel d’offres à venir. Alors vraie stratégie pour remonter l’OL au sommet ou simple écran de fumée pour masquer un manque de liquidité chez Eagle Football ?