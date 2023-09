OL : la NWSL prévoit une vente du Reign d’ici décembre

Avec l’arrivée de Michele Kang et l’intégration de l’OL féminin à une structure multiclubs avec le Washington Spirit, le groupe lyonnais doit vendre l’OL Reign. La commissionnaire de la NWSL vise toujours une vente avant la fin de l’année.

Elle était l’un des points de discorde entre la DNCG et la direction lyonnaise. La vente à venir de l’OL Reign et de la masse financière qui pourrait arriver sur les comptes d’OL Groupe n’avait pas convaincu le gendarme financier du football français et avait créé de la crispation dans les rangs lyonnais comme nous l’avait confié Santiago Cucci au début de l’été. Cette vente n’est toujours pas effective, mais plusieurs offres sont arrivées sur les bureaux lyonnais ces dernières semaines.

Elles étaient un peu plus de vingt en juin dernier et le processus devrait connaitre de nouvelles avancées d’ici à la fin de l’année. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jessica Berman, la patronne de la NWSL, lors d'une conférence de presse. "Dans les deux cas (celui de Portland et de l’OL Reign), plusieurs soumissionnaires se sont montrés intéressés et nous prévoyons toujours de conclure ces deux transactions d'ici à la fin de l'année civile."

Conflit d'intérêt pour Michele Kang avec Washington Spirit

Avec une vente supérieure à 50M€, l’OL espère pouvoir arriver à la prochaine rencontre avec la DNCG avec cet élément entre les mains. Ce nouveau rendez-vous après celui de juillet devrait avoir lieu fin octobre - début novembre, ce qui ne laisse plus que quelques semaines pour boucler l’affaire. Néanmoins, le processus est long puisque Jessica Berman avance que la NWSL "continue à travailler en étroite collaboration avec les propriétaires actuels, tant à Portland qu'à Seattle, afin de s’assurer que le nouveau groupe de propriétaires répond aux normes et aux critères de la ligue."

La décision de l’OL Groupe de vendre l’OL Reign est intervenu suite à l’arrivée de Michele Kang dans l’environnement lyonnais avec John Textor. La femme d’affaires a pour objectif de créer, elle aussi, une structure multiclubs avec l’OL Féminin. Or, Kang déjà propriétaire du Washington Spirit en NWSL, il y a un conflit d’intérêts qui ne peut être réglé qu'avec cette vente.