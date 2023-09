OL : Vercoutre seul survivant du staff si Gattuso débarque ?

À l’heure actuelle, Gennaro Gattuso est encore loin d’avoir signé avec l’OL. Pourtant, l’entraîneur italien se serait mis d’accord sur la composition de son staff. Il viendrait accompagné et ne garderait que Rémy Vercoutre.

Tout était quasiment ficelé, mais avec John Textor, il faut s’attendre à tout. Capable de souffler le chaud et le froid en seulement quelques minutes, le propriétaire de l’OL a été rattrapé par les interrogations de son entourage sur la piste de Gennaro Gattuso. Le profil de l’Italien a interpellé en interne et Textor ne s’attendait pas à des retours si négatifs de sa garde rapprochée (OL et Eagle Football) après avoir cherché à faire cavalier seul sur ce dossier. Une bonne nouvelle pour le club et les supporters lyonnais ? Une chose est sûre, après la précipitation, l’Américain joue à calmer le jeu avec l’entraîneur italien avec qui il s’était pourtant mis d’accord, notamment sur la composition du staff technique.

Titulaire du Certificat FFF gardien de but

Comme annoncé, Gattuso viendra avec une équipe élargie s’il vient à poser ses valises entre Rhône et Saône. À l’OL, un ménage serait d’ailleurs souhaité dans le staff actuel, comme l’a déclaré Nicolas Puydebois lundi sur le plateau de TKYDG. Néanmoins, un entraîneur pourrait survivre à cette révolution en la personne de Rémy Vercoutre, comme avancé par L’Équipe. L’entraîneur des gardiens est sous contrat jusqu’en juin 2024 et pourrait conserver son rôle si Gattuso débarque à l’OL. Petit rappel, depuis cette saison, les clubs de Ligue 1 ont l’obligation d’avoir un entraîneur des gardiens titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper). Un diplôme obtenu par Vercoutre en fin de saison dernière.