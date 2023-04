En vue de l’obligation à venir d’avoir un diplôme pour être sur le banc, Rémy Vercoutre a suivi une formation cette année à Clairefontaine. L’entraîneur des gardiens attend désormais de savoir s’il a passé l’examen sans encombre.

Avec la présence de certains entraîneurs sur les bancs de Ligue 1 comme Will Still à Reims, les amendes mises en place pour les coachs n’ayant pas leur diplôme ont été mises en lumière cette saison. En sera-t-il bientôt de même pour les entraîneurs de gardien ? Il se pourrait bien puisqu’à partir de la saison prochaine, il sera obligatoire d’être diplômé pour exercer le rôle d’entraîneur des gardiens. Le passif plus ou moins professionnel ne servira plus à pouvoir officier sur le banc et dans les avant-matchs.

Revenu à l'OL à l'été 2021

Dans cette optique, Rémy Vercoutre a passé quelques jours du côté de Clairefontaine cette saison. Aperçu dans le célèbre Centre National du Football à Clairefontaine la semaine dernière, l’ancien portier lyonnais a terminé sa formation qui devrait lui permettre d’obtenir le précieux sésame désormais obligatoire pour entraîner. Ne reste désormais plus qu'à attendre les résultats pour Vercoutre qui officie depuis 2021 à l'OL après une première expérience à Montréal pendant trois saisons.