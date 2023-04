Lukeba (OL) a reçu un rappel à l’ordre à Strasbourg

Buteur puis exclu en fin de match, Castello Lukeba n’a pas été des plus souverains à Strasbourg. Pourtant, dans les chiffres, sa prestation est loin de l’impression visuelle.

Dans le football, il y a ceux qui ne voient que par le prisme des statistiques et ceux qui cherchent avant tout à les pondérer. Vendredi soir, la prestation individuelle de Castello Lukeba est l’exemple-type de ce que peuvent faire des chiffres, tout en ne reflétant pas forcément la réalité du terrain. En Alsace, ce n’était pas "Castello Le Conquérant", bien au contraire. Dans son duel avec Habib Diallo, le défenseur central lyonnais a été moins rayonnant qu’à l’accoutumée. La taille imposante de l’attaquant strasbourgeoise et sa capacité de remise dos au jeu a perturbé plus d’une fois Lukeba mais aussi ses compères de défense.

Il n’y a qu’à voir l’ouverture du score alsacienne pour comprendre la dure soirée vécue. Une longue touche, pourtant une spécialité de la maison strasbourgeoise, un contact pas assez intense et Diallo a eu toutes les facilités à dévier dans le cœur de la surface. Il a plutôt cherché un constat général, mais Anthony Lopes aurait préféré voir plus de tranchant de la part de son cadet sur cette action. "On doit mieux gérer cette touche longue et Diallo. On doit être au contact, car on sait que c’est une grosse arme dans les airs."

Un record de dégagements défensifs

Ce duel au quart d’heure de jeu est l’un des sept perdus par Castello Lukeba vendredi soir à la Meinau. Avec 50% de réussite, il est plutôt dans la continuité de ce qu’il peut faire depuis le début de la saison. Et c’est à ce moment-là que la lecture des chiffres et statistiques atteint peut-être sa limite. Avec un record de dégagements défensifs (9) et un but égalisateur qui a relancé le match, Lukeba donne l’impression d’avoir fait un match complet dans les deux surfaces. Visuellement, l’impression est différente. Par deux fois, il a tenté de casser les lignes balle au pied. Par deux fois, il s’est fait coincer par le pressing du RCSA avec, dans la foulée, des actions dangereuses (14e, 25e, 63e).

Est-ce le passage à 5 derrière et la présence d'Henrique à ses côtés qui ont changé ses habitudes ? La question mérite de lui être posée et il a bien trop souvent tenu la baraque pour lui tomber dessus. Mais à l’heure où l’on dit qu’il pourrait être un candidat au départ cet été et que les plus grands sont à ses trousses, il a monté qu’il restait un joueur en perfectionnement. Ses deux cartons jaunes (68e, 90+2e) interviennent sur deux interventions où il se retrouve en retard, de quoi faire dire à Lopes qu’il "peut faire beaucoup mieux. Il a de gros progrès à faire sur certaines choses."

Un rappel à l'ordre

Avec Laurent Blanc, il peut compter sur un entraîneur qui n’est pas prêt de le lâcher même avec une semaine sans match à venir. Blanc n’est pas du genre à laisser passer les choses et l’avait déjà montré en décembre dernier quand Lukeba était complètement passé aux travers de l’amical contre Sochaux pour ses 20 ans. Le Cévenol a d’ailleurs posé le décor vendredi après la rencontre : Lukeba risque d’avoir droit à quelques séances de vidéos.

"Contre l’OM, il a sans doute été le meilleur défenseur. Ce (vendredi) soir, il a eu beaucoup de difficulté, ça arrive. À lui de bien analyser son match, on va l’aider. Je dis souvent dans mes discours que je veux toujours finir à onze. Ça va, on s’en sort bien, mais imaginez si les Strasbourgeois avaient marqué le coup franc consécutif… " Fort heureusement pour l’OL, les évènements ont tourné en sa faveur. Pour Lukeba, il continue de payer pour apprendre.