Strasbourg - OL (1-2) : un côté gauche défensif en perdition

Face à Strasbourg, l’OL a eu du mal défensivement notamment dans les airs. Castello Lukeba et Henrique ont été mis en difficulté, laissant des brèches aux Strasbourgeois. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Bradley Barcola

Maxence Caqueret a certainement été l’homme du match, mais on y reviendra plus tard. À côté de ça, Bradley Barcola a prouvé une fois de plus qu’il était bien plus utile proche du but qu’à enchaîner les sprints dans un rôle de piston comme face à l’OM, il y a cinq jours. Après seulement neuf minutes de jeu, il aurait pu inscrire l’un des buts de la saison de l’OL et même de Ligue 1. Avec une inspiration magnifique, il était allé chercher la lucarne opposée de Sels d’un ballon lobé enroulé. Ayant confié à Olympique-et-Lyonnais qu’il souhaitait devenir plus tueur devant le but, l’attaquant lyonnais pensait avoir joint les actes aux paroles. Mais la VAR en a décidé autrement.

À côté de ça, il a été toujours aussi remuant, surtout dans ce 3-5-2 où sa qualité de profondeur est forcément utile. Sa relation avec Lacazette ne va qu’en s’arrangeant même si elle reste à parfaire. Néanmoins, les deux se cherchent à l’image de cette déviation en aile de pigeon pour son capitaine qui ne l’a malheureusement pas faite fructifier. De l’abnégation, de l’envie, du dribble comme à la 51e où il a enrhumé Perrin, ce n'est pas toujours clinquant, mais Barcola sait se rendre indispensable.

Flop : le côté gauche de la défense

Sans Tagliafico blessé, Laurent Blanc a décidé de remettre Henrique sur le côté gauche. Les solutions étaient de toute façon restreintes. On connait les qualités et les défauts du joueur et la prestation à Strasbourg les a rappelées une fois de plus. On ne peut pas lui enlever son envie de combattant, mais dans un système en 3-5-2, le piston doit amener bien plus que ça, surtout offensivement, même si son coup d’œil pour le 2-1 et la passe en retrait vers Caqueret est à souligner. Mais ce fut presque sa seule incursion vers la zone de vérité strasbourgeoise.

Il faut dire que ce vendredi, il n’a pas non plus pu compter sur un Castello Lukeba impérial. Alors oui, le défenseur central a relancé le match avec le but égalisateur juste après la demi-heure de jeu. Mais son duel avec Habib Diallo est loin d’avoir été une partie de plaisir. Dominé dans les airs pour l’attaquant strasbourgeois, il est en retard sur la déviation qui amène le 1-0. Assez hésitant balle au pied, il a tenté une percée qui s’est montrée infructueuse et qui derrière emmène une frappe dangereuse de Strasbourg repoussée par Lopes (14e). On a connu le défenseur central plus inspiré avec des erreurs techniques et des fautes qui lui ont valu un jaune à la 67e puis une exclusion dans le temps additionnel.