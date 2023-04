L'OL a plié mais n'a pas rompu face à Strasbourg (1-2)

Dans un match plaisant à regarder, l'OL est loin d'avoir été souverain contre Strasbourg. Ayant fait le dos rond pendant toute la deuxième période, les Lyonnais repartent malgré tout avec les trois points (1-2).

Ils avaient laissé passer l’occasion il y a cinq jours. Ça ne rattrapera pas la désillusion de l’OM, mais l’OL a au moins eu le mérite de mettre la pression ce vendredi soir à Strasbourg. Dans un stade de la Meinau surchauffée, les Lyonnais sont revenus provisoirement à trois points de Lille et de la 5e place. Ce n’est que du provisoire, mais cela peut au moins jouer dans les têtes lilloises et même rennaises dans la suite de cette 33e journée de Ligue 1. En Alsace, l’OL est loin d’avoir été souverain, mais s’en sort au moins avec les trois points et dans ce sprint final, c'est bien l’essentiel. Pour la manière, il faudra repasser malgré quelques belles séquences dans le jeu à l’image du but du 2-1.

Pour ce match d’ouverture de la 33e journée, Laurent Blanc avait décidé d’innover et de renforcer son secteur défensif après plusieurs matchs en 4-3-3. Avec son passage à trois centraux et surtout la mise sur le banc de Rayan Cherki, l’entraîneur lyonnais voulait répondre au défi physique strasbourgeois. Le pari a été moyennement concluant puisque les Lyonnais ont clairement été bousculés dans le jeu aérien et notamment Castello Lukeba. Sur une touche proche du poteau de corner, le défenseur s’est fait manger par Diallo et l’attentisme de Tolisso et Diomandé dans la surface à profiter à Bellegarde et Sanson pour l’ouverture du score strasbourgeoise (1-0, 15e). Ce n’est pas comme si l’OL avait été prévenu durant le début de match avec une première alerte à la 7e et la percussion de Bellegarde à deux reprises.

Lukeba exclu en fin de match

L’OL se savait attendu sur le terrain physique et, comme le souhaitait Laurent Blanc, a tenté de répondre par le jeu. Malgré l’absence de Cherki comme créateur, les Lyonnais ont tenté de jouer en transition rapide avec la vitesse de Bradley Barcola. Le jeune Lyonnais a bien cru inscrire un magnifique but (9e) mais la VAR a choisi de réduire sa joie au néant. Si l’égalisation de Lukeba est venue sur un corner et une tête repoussée de Tolisso à la demi-heure de jeu, le but du 2-1 de Caqueret intervient après une action bien construite en un minimum de touches (1-2, 36e).

Le club rhodanien a fait le dos rond pendant plus d’une heure, car il n’a clairement pas montré grand-chose en deuxième mi-temps, mais aurait pu tuer le suspense si Lacazette, sur sa seule occasion, n’avait pas trouvé le poteau juste après l’heure de jeu (63e). Au lieu de ça, Laurent Blanc et les 280 supporters présents en Alsace ont tremblé jusqu’au bout. Ils ont été bien heureux de voir la tête plongeante de Guilbert frôler le poteau de Lopes. L’OL a plié sans rompre et repart avec les trois points qu’il était venu chercher.