Strasbourg - OL : Blanc mise finalement sur un 3-5-2 sans Cherki

Pour la 33e journée de Ligue 1, l'OL se déplace sur la pelouse de Strasbourg. Après la défaite contre l'OM, les Lyonnais veulent reprendre leur marche en avant. A la Meinau, Laurent Blanc a misé sur 3-5-2 sans Cherki.

On s'attendait à ce qu'il change les joueurs mais pas le système. Mais Laurent Blanc n'est plus à une surprise près depuis son arrivée sur le banc de l'OL. Pour affronter Strasbourg ce vendredi, le coach lyonnais a décidé de revenir à un schéma en 3-5-2 plutôt que le 4-3-3 utilisé depuis quelques matchs. Face aux profils des attaquants strasbourgeois et de l'impact que va mettre la formation alsacienne, Blanc a voulu renforcer défensivement son équipe. Peu à son avantage contre l'OM, Sinaly Diomandé enchaîne mais se réaxe aux côtés de Dejan Lovren et Castello Lukeba. De retour de suspension, Kumbedi a été préféré à Gusto tandis que Henrique remplace Tagliafico blessé.

Avec ce changement de système, la plus grosse surprise se situe sur les lignes offensives. Plus que discret il y a cinq jours au Parc OL, Rayan Cherki va débuter la rencontre sur le banc et laisse l'animation de l'attaque à Lacazette et Barcola. Avec le trio Caqueret, Tolisso et Thiago Mendes dans l'entrejeu, l'OL va devoir se montrer réaliste ce vendredi soir à la Meinau.

La composition de l'OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Lukeba, Henrique - Caqueret, Tolisso, Thiago Mendes - Barcola, Lacazette