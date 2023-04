Montpellier - OL (0-5) : manita des Fenottes en amical

Ce vendredi, l'OL féminin l'a emporté cinq buts à zéro contre Montpellier en match amical. Dans ce festival, Melvine Malard s'est offerte un doublé.

Avant de reprendre le championnat contre Dijon le 6 mai prochain, les Fenottes se sont imposées en amical ce vendredi contre Montpellier. À Pierrelatte, les joueuses de l'OL ont écrasé les Montpelliéraines sur le score de 0-5. Un gros succès de bon augure à 3 journées de la fin d'un championnat ultra-serré. En effet, à un mois du terme de la saison, les Lyonnaises, premières au classement, sont talonnées par le PSG avec seulement un petit point d'avance. Ce match a aussi été l'occasion de faire une revue de l'effectif lyonnais avec en ligne de mire le sprint final en championnat, mais aussi la finale de Coupe de France également contre le PSG le 13 mai prochain (16 h 00).

Malard voit double

Malgré cette large victoire, les joueuses de Sonia Bompastor auront mis du temps avant d'ouvrir le score. Alors que l'on approchait la mi-temps, Amel Majri a vu sa volée arrêtée par Salavador (Montpellier), mais Eugénie Le Sommer avait bien suivi pour pousser le ballon au fond du but (0-1, 41e). Les Fenottes sont rentrés aux vestiaires avec une courte avance. Néanmoins, c'était sans compter sur leur excellente deuxième mi-temps qui allait suivre. Au retour des vestiaires, Bompastor a opéré 4 changements. Melvin Malard a fait son entrée à la place d'Eugénie Le Sommer, van De Bonk a remplacé Marozsán, Gilles a substitué Renard et enfin Carpenter a laissé sa place à Becho.

Suite à ça, les Lyonnaises n'ont pas perdu de temps. À la 49e, Melvine Malard, fraichement rentrée, est venue doubler la mise pour l'OL (0-2, 49e). Quatre minutes plus tard, Amel Majri a enfin été récompensée de sa performance grâce à une erreur de main de la gardienne adverse (0-3, 53e). Comme si cela ne suffisait pas pour des Montpelliéraines étouffées, van De Bonk s'est offert un but à la réception d'un centre venu du côté droit (0-4). Pour terminer, c'est une nouvelle fois Amel Majri qui est à l'origine du dernier but. Après un super travail de la milieu, Malard a inscrit un doublé (0-5, 75e) bon pour sa confiance et les Lyonnaises ont collé une manita à Montpellier en amical.