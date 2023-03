Coupe de France féminine : une finale OL - PSG le 13 mai prochain

Vanessa Gilles face à Kadidiatou Diani lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain de sa qualification pour la finale de la Coupe de France, l’OL attendait de connaitre son adversaire. Sans surprise, les Fenottes affronteront le PSG le 13 mai prochain à Orléans.

L’histoire aurait pu être belle avec un club de D2 en finale de la Coupe de France mais la FFF espérait secrètement avoir le droit à l’affiche attendue de tous le 13 mai prochain à Orléans. Après la qualification de l’OL vendredi en finale, la deuxième demi-finale opposait le PSG à Thonon Evian Grand Genève samedi. Sans surprise avec un match sur la pelouse parisienne, c’est bien le PSG qui a rejoint les Fenottes en finale. Néanmoins, la partie a été bien moins aisée que celle des Lyonnaises vendredi au Parc OL.

Malgré une division d’écart, les joueuses de Gérard Prêcheur se sont qualifiées grâce à l’unique but de Kheira Hamraoui à l’heure de jeu. Un petit but qui fait au final toute la différence. La Fédé souhaitait ce choc entre l’OL et le PSG, elle sera servie au stade de la Source, le 13 mai prochain.