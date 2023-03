Dans le choc contre le FC Metz, ce dimanche (14h30), les U17 de l’OL ont un double objectif. Mettre les Messins pratiquement hors course et reprendre la tête à Strasbourg.

Ils ont regardé ça sans pouvoir rien faire. Le week-end dernier, les U17 de l’OL ont perdu la tête de leur poule en championnat sans même pouvoir être en mesure de faire quelque chose. Au repos à cause de la Gambardella chez les U18, les joueurs d’Amaury Barlet ont vu toutes les autres équipes jouer leur 20e match de la saison. Strasbourg en a profité pour battre Besançon d’un petit but (1-0) et ainsi prendre provisoirement la tête de la poule B. Ce dimanche (14h30), l’OL rattrape ce match en retard à Meyzieu et aura fort à faire pour redevenir leader.

Pour ce retour à la compétition, les coéquipiers d’Enzo Molebé accueillent le FC Metz, troisième au classement. Au match aller, les Messins s’étaient largement imposés (3-0) et représentent donc un adversaire coriace. Néanmoins, les joueurs d’Amaury Barlet savent très bien que cette rencontre aura une vraie conséquence en cas de victoire. En plus de reprendre la tête, les Lyonnais pouvaient pratiquement assurer leur présence en play-offs à l’issue de la phase de poule. Un succès contre les Messins repousserait ces derniers à dix longueurs alors qu’il reste 18 points à distribuer. Un matelas qui pourrait bien s’avérer confortable. Pour cela, il faut s'ouvrir le chemin de la victoire ce dimanche à l’Académie (14h30).