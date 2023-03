Tenant du titre, l'OL avait la pression du résultat en quart de finale de la Coupe Gambardella. Face à Pau, pensionnaire de R1, les Lyonnais ont déjoué et sont éliminés de la compétition à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4 tab)

Il n'y aura pas trois équipes de l'OL en demi-finale des coupes nationales cette saison. Après les hommes de Laurent Blanc et les joueuses de Sonia Bompastor, le club lyonnais croyait fort pouvoir faire le triplé avec les U18 en Coupe Gambardella. Malheureusement, comme on pouvait le redouter, les jeunes Lyonnais ont déjoué en quarts de finale face au FC Pau, pensionnaire de Régional 1. Après avoir mené au score et eu l'occasion de se qualifier avec un penalty à la dernière minute, l'OL quitte finalement la compétition après la séance des tirs au but (1-1, 4 tab 3).

Petit poucet de ce tour avec Carquefou, Pau a fait plus que jouer avec ses armes devant un public palois au rendez-vous. Conscient peut-être de la pression qu'il pouvait y avoir sur les épaules de son groupe, Eric Hély avait opté pour une formation plus solide avec un entrejeu renforcé. Dominateur, l'OL a fait le plus dur dès la 21e minute avec une ouverture du score de Yacine Chaïb sur un bon service de Paco Fuhrer. Malheureusement, le club lyonnais n'a jamais vraiment réussi à mettre ce second coup d'accélérateur qui aurait pu lui permettre d'être complètement à l'abri. Mathys De Carvalho, bien aidé par le défenseur de Pau, a bien cru faire le break à la 54e mais l'arbitre a sifflé un hors-jeu plus que limite. Bousculés par la formation paloise durant le deuxième acte, les Lyonnais se sont faits rejoindre après l'heure de jeu sur un centre à priori anodin. Une mésentente entre Justin Bengui et Yanis Cheikh a permis à Pau d'y croire avec cette égalisation (64e).

Et quand bien même les dieux du football avaient décidé d'offrir une ultime chance aux tenants du titre sur un penalty gagné par Enzo Molebe, l'exercice des tirs au but a été un vrai supplice pour l'OL. En voyant sa tentative détournée dans le temps additionnel, Fuhrer a manqué l'occasion d'envoyer sa formation en demies avant même la fatidique séance des tirs au but. C'est donc dans un duel de face-à-face qu'allait se jouer cette qualification et c'est l'OL qui a déjoué. Si Justin Bengui a sorti la 4e tentative paloise, Enzo Molebe et Lilian Coponat ont perdu leur duel. Il n'y aura pas de doublé pour l'OL en Gambardella et la fin de saison s'annonce désormais longue pour Eric Hély et ses joueurs, distancés dans la course aux play-offs en championnat...