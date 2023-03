Ligue 1 : l’OL reste finalement à sept points de l’Europe

Yoro et Amin Sarr lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Malgré son nul (3-3) contre Lille vendredi soir, l’OL ne va pas perdre de points sur la 5e place. Tenu en échec à Auxerre, Rennes va rester à sept longueurs des Lyonnais.

Dimanche, à l’issue de la 27e journée de Ligue 1, l’OL pourrait retrouver sa 10e place en cas de succès de Reims et de Lorient ce dimanche. Néanmoins, la journée se finira moins pire que prévue après le nul arraché à Lille (3-3) vendredi soir. En ne prenant qu’un point à Pierre Mauroy, les Lyonnais auraient pu voir l'écarts se creuser encore un peu plus dans la course à l’Europe avec le déplacement de Rennes à Auxerre samedi.

Finalement, ce sera un statu quo au niveau de la différence de points qui sépare l’OL d’une potentielle qualification pour la Coupe d’Europe. En concédant le nul sur la pelouse auxerroise (0-0), le Stade Rennais n’a pas sauté sur l’occasion de reprendre deux points à Lille, sixième. Au soir de la fin de la 27e journée, les hommes de Bruno Genesio seront toujours 5es et l’OL sera toujours à sept longueurs. A défaut de reprendre du terrain sur ses concurrents, le club rhodanien limite la casse. Et n’a toujours pas fait officiellement une croix sur cette cinquième place qui semble proche et en même temps si loin à atteindre.