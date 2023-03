Coupe LAuRA : l’OL Fustal retrouve la compétition contre Limonest

Exempt de match de championnat la semaine dernière, l’OL Futsal retrouve la compétition ce dimanche (16h). Les hommes de David Touré se déplacent à Saint Didier au Mont d’Or pour le 2e tour de la Coupa LAuRA de futsal.

Depuis un mois et demi, l’OL Futsal n’a pas forcément la possibilité de prendre du rythme. Depuis le début du mois de février, les hommes de David Touré n’ont disputé que deux matchs de championnat. Une victoire contre le FC Limonest Dardilly Saint-Didier au Mont d’Or et une défaite il y a deux semaines à domicile contre Vaulx-en-Velin. Exempt de championnat le week-end dernier en raison du forfait général de Mornant, l’OL va retrouver la compétition ce dimanche. Non pas dans le championnat de Régional 1, mais pour le 2e tour de la Coupe LAuRA.

Après avoir éliminé le Futsal Bourget United au tour précédent à Décines, le club lyonnais va se déplacer dans les Monts d’Or. Les Lyonnais affrontent en effet le FCLDSD qu’ils ont battu il y a un mois en championnat. Le coup d’envoi sera donné à 16h. Samedi, Caluire, Saint-Priest et le FC Vénissieux, trois pensionnaires de R1 se sont qualifiés pour le tour suivant.