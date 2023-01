L’OL Futsal se qualifie pour le 2e tour de la Coupe LAuRA

Opposé au Futsal Bourget United, l’OL a eu toutes les difficultés à se défaire du club du Bourget-du-Lac (6-5). Les Lyonnais sont malgré tout qualifiés pour le 2e tour de la Coupe LAuRA.

Quand les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont fait respecter la hiérarchie au Parc OL face à Chambéry en Coupe de France (0-3), l’OL Futsal a eu un peu plus de mal en Coupe LAuRA. Pourtant opposés au Futsal Bourget United, évoluant en Régional 2 soit une division en dessous, les Lyonnais ont dû batailler pour se qualifier pour le second tour de la coupe régionale. Dans un match où onze buts ont été inscrits, c’est finalement l’OL qui a pris le meilleur à domicile avec un petit but de plus que leurs voisins savoyards (6-5).

Grâce à ce court succès, les hommes de David Touré continuent l’aventure en coupe et peuvent se tourner vers le championnat et la réception de la réserve du GOAL FC avec confiance. Avant que l’équipe 1 ne dispute son match de coupe, la réserve de l’OL Futsal jouait également une rencontre à Décines mais de championnat. Et la désillusion a été grande. Sixième de D1, l’OL recevait la lanterne rouge de ce championnat avec Futsal Cotière Ain. Ce sont finalement les visiteurs qui sont repartis avec la victoire (2-4) et un deuxième succès de la saison.