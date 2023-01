Karl Toko-Ekambi (OL) face à Lens (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Comme Rennes, le Celta Vigo aurait également trouvé un accord avec l’OL concernant Karl Toko-Ekambi. Le profil de Camerounais plait au 17e de Liga.

En attendant que d’autres courtisants ne se déclarent ou frappent à la porte, ils sont deux en course pour Karl Toko-Ekambi. A neuf jours de la fin du marché des transferts hivernal, l’attaquant camerounais est plus que jamais sur le départ et a désormais les cartes entre les mains. En effet, l’OL serait tombé d’accord avec deux clubs pour un prêt. Après Rennes, c’est le Celta Vigo qui aurait réussi à trouver un terrain d’entente avec le club lyonnais d’après Foot Mercato.

C’est donc à Toko-Ekambi de faire son choix même si à la lumière des deux projets, on peut facilement deviner que l’un est plus attirant que l’autre. Bien qu’il ait déjà goûté à la Liga avec Villarreal, voir le Camerounais retrouver le championnat espagnol chez un club qui est le premier non-relégable semble assez surprenant. Surtout que dans le même temps le Stade Rennais joue les places européennes avec une 5e place et surtout une campagne en Ligue Europa qui dure toujours pour les hommes de Bruno Genesio. C'est d'ailleurs le club rennais qui tiendrait la corde.