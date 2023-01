Sur le départ, Karl Toko-Ekambi ne manque pas de prétendants. L’OL serait d’ailleurs tombé d’accord d’accord avec Rennes et un club espagnol sur la base d’un prêt.

Les rumeurs sont nombreuses mais pour le moment, aucun mouvement dans le sens des départs n’est à signaler à l’OL. Avec encore neuf jours dans ce mercato hivernal, les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours. Ce devrait notamment être le cas pour Karl Toko-Ekambi. L’attaquant camerounais ne semble plus vraiment avoir d’avenir entre Rhône et Saône avec un divorce consommé avec les supporters. La situation étant désormais plus lourde qu’autre chose, une porte de sortie est recherchée depuis la défaite contre Strasbourg. Toko-Ekambi ne manque d’ailleurs pas de prétendants (Rennes, Southampton, Al-Shabab) et va devoir bientôt faire un choix.

La Bretagne ou l'Espagne pour Toko-Ekambi ?

Hors du groupe contre Chambéry, le Lion Indomptable a un peu plus d’une semaine pour choisir quel sera son futur club. Après que le joueur soit tombé d’accord personnellement avec Rennes et le club saoudien, l’OL aurait également trouvé un terrain d’entente. Selon Foot Mercato, les dirigeants lyonnais et rennais ont réussi à s’entendre sur les modalités d’un prêt. Néanmoins, la balle serait désormais dans les mains de Karl Toko-Ekambi puisque l’OL aurait aussi trouvé un accord avec un club espagnol dont l’identité reste secrète. L’attaquant va-t-il chercher à découvrir la Bretagne et retrouver Florian Maurice ou retournera-t-il tenter une expérience en Liga après son départ en 2020 de Villarreal ? Le dénouement ne devrait plus être bien long.