OL - Académie : les résultats du week-end

Pour leur premier match de la phase Elite, les U19 féminines ont été tenues en échec par le PSG (2-2). De son côté, la réserve des Fenottes a encore déroulé contre Pontcharra (3-1).

Le sans-faute n’est pas passé loin ce week-end pour les jeunes de l’OL Académie. Un nul près, toutes les équipes du centre de formation de Meyzieu auraient pu repartir avec une victoire. Seules les U19 féminines ont été obligées de partager les points dimanche. Après un mois sans jouer, les jeunes Lyonnaises retrouvaient enfin le championnat pour le début de la phase Elite. Opposées au PSG, les coéquipières de Célia Bensalem peuvent avoir de gros regrets sur cette première journée. Dans la défense de leur titre, les Lyonnaises ont perdu deux points dans les derniers instants (2-2).

12e succès en 12 match pour la réserve féminine

Après avoir repris l’avantage grâce à Liana Joseph (68e) puis Wassa Sangaré (82), l’OL pensait avoir fait le but plus avant que le PSG n’égalise dans le temps additionnel. Prochain rendez-vous dimanche 29 avec un derby contre l’AS Saint-Etienne, qui a dû reporter son premier match contre le Paris FC. Ce nul est donc le seul accro lyonnais du week-end. En plus de la réserve, des U19 et U17 garçons, la réserve des Fenottes a elle aussi gagné dimanche. Les Lyonnaises ont continué leur sans-faute en Régional 1 face à Pontcharra. Sur l’un des terrains du centre de formation de Meyzieu, les Fenottes ont signé un 12e succès en autant de match (3-1).