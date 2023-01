En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Memphis Depay a quitté le club catalan un an et demi après son arrivée. Désormais à l’Atlético de Madrid, l’attaquant doit retrouver son efficacité aperçue à l’OL.

L’aventure ne se sera pas passée comme prévue. Parti libre de l’OL pour toucher au gratin européen, Memphis Depay avait fait le choix du FC Barcelone, convaincu par Ronald Koeman son compatriote et la perspective de jouer avec Lionel Messi. Il n’en aura finalement pas eu l’occasion et l’entraîneur qui l’a fait venir a été débarqué trois mois après son arrivée. S’il a fait le job statistiquement pour sa première saison malgré l’arrivée de Xavi, Memphis n’a clairement pas eu le rendement espéré et aperçu à l’OL. Il a donc pris la direction de l’Atlético de Madrid où Diego Simeone attend beaucoup de son nouvel attaquant.

"C'est un joueur plein d’enthousiasme qui veut retrouver sa meilleure forme. Nous allons travailler avec l’objectif de retrouver le football qu’il était en France, à Lyon, parce que là-bas, il a démontré toute sa capacité et sa force physique, a détaillé le coach des Colchoneros. Nous allons travailler ensemble avec lui pour le ramener à sa meilleure forme pour qu’il puisse ainsi nous apporter ce que nous attendons de lui. Je le vois comme Diego Costa. C’est un attaquant qui a commencé avec nous en jouant deuxième attaquant plus sur les côtés mais qui a fini en jouant comme numéro 9 parce qu’il est explosif, fort et a un sens du but. C’était Costa et Memphis l’a démontré notamment en France."

N’ayant pas joué de la première partie de saison avant la Coupe du monde, Memphis Depay a pu gagner en rythme avec les Pays-Bas lors du Mondial 2022. Reste désormais à savoir comment il arrivera à s’adapter à une formation madrilène réputée défensive et où le dépassement de soi est au centre du projet.