National 2 : la réserve de l'OL entame parfaitement la phase retour

Vendredi soir, la réserve de l'OL s'est imposée sur le terrain de Sète (1-3). Elle s'éloigne provisoirement de la zone rouge.

Si l'affiche entre Sète et la réserve de l'OL a démarré avec une heure de retard en raison d'un accident sur la route qui a bloqué leur bus, les Rhodaniens, eux, ont eux débuté pied au plancher. Lors de ce match avancé de la 16e journée de National 2, les joueurs de Gueïda Fofana menaient 3 à 0 après 22 minutes de jeu.

Irvyn Lomami (10e), Pathé Mboup (17e) puis Sekou Lega (22e) ont donné très vite un avantage important à leur équipe. On notera au passage les deux passes décisives de Mohamed El Arouch sur le premier et troisième but.

Prochain match, le derby contre La Duchère

Les Lyonnais ont ensuite montré moins de bonnes choses et ont été sanctionnés par la réduction du score d'un ancien de la maison, Louis Nganioni, avant la pause (1-3, 43e). Toutefois, les Gones ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher sur la pelouse du dernier, les trois points.

Avec 22 unités au compteur, ils possèdent provisoirement six longueurs d'avance sur le premier relégable, Louhans-Cuiseaux, mais qui compte deux rencontres de moins. Pour l'OL, pour l'instant 6e, la phase retour se poursuivra le 4 février prochain avec le derby et la réception de Lyon-La Duchère.