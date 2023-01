Mercato : Mohamed El Arouch souhaiterait quitter l'OL

Rarement convié aux entraînements avec les professionnels, cantonné à la réserve depuis le début de saison, Mohamed El Arouch aurait la volonté de quitter l'OL cet hiver.

Au milieu de terrain, l'OL est très fourni. De Jeff Reine-Adélaïde à Houssem Aouar en passant par Romain Faivre, entre autres, ce secteur affiche complet. Mais les performances de ces garçons ne sont pas satisfaisantes et il est possible qu'au moins un d'eux parte cet hiver. Toutefois, l'entrejeu reste bouché actuellement pour les jeunes qui pourraient postuler pour une place dans le groupe, à l'image de Florent Sanchez (parti en prêt au FC Volendam) et Mohamed El Arouch.

Très performant avec la réserve, le footballeur de 18 ans ronge pour l'instant son frein, mais pour combien de temps. Selon L'Equipe, il aurait indiqué à ses proches son envie de quitter l'Olympique lyonnais dès ce mercato hivernal. Elément-clé lors du succès en Coupe Gambardella la saison dernière, le natif d'Orange ne prend pas souvent part aux entraînements des professionnels avec Laurent Blanc.

El Arouch est suivi par de nombreux clubs

Voulant obtenir du temps de jeu, El Arouch voit en plus l'OL faire le forcing pour récupérer João Gomes, évoluant également au milieu de terrain. Dans ce contexte, plusieurs écuries suivent attentivement la situation du Rhodanien pour un prêt ou un transfert sec, au cas où son club formateur, qui fonde beaucoup d'espoirs sur lui, ouvrirait la porte à son départ.

Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en 2025.