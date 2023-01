João Gomes, milieu de Flamengo, après un match de Copa Libertadores (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Convaincu par l’offre de l’OL, Flamengo est disposé à faire affaire avec le club lyonnais pour João Gomes. Néanmoins, le club brésilien attend désormais de voir si Wolverhampton va revoir son offre à la hausse.

L’intérêt de l’OL pour João Gomes est bien réel mais on se dirige clairement vers ce qui pouvait être attendu au moment de l’annonce du positionnement du club lyonnais dans le dossier. En soumettant une offre supérieure à celle de Wolverhampton, l’OL a fait les affaires de Flamengo. Le club brésilien, satisfait de voir arriver 17 millions d’euros plus 2 de bonus sur la table, a mis en stand-by les discussions avec le club anglais alors qu’un accord avait été trouvé. Prêt à conclure l’affaire avec l’OL, Flamengo reste malgré tout à l’affut d’un mouvement des Wolves. Le club carioca aurait d’ailleurs indiqué, selon Venê Casangrande, journaliste ayant déclaré l'intérêt lyonnais, à ces derniers que s’ils ne proposaient pas une offre supérieure à celle faite par les Lyonnais, Joao Gomes rejoindrait bel et bien la capitale des Gaules.

Wolverhampton reste inflexible

C’est donc un jeu de poker-menteur à trois qui est en train de se jouer au Brésil. Logiquement, Flamengo veut faire monter les enchères pour un joueur dont Laurent Blanc a vanté les mérites en conférence de presse vendredi. Reste que le club anglais est inflexible et compte bien joué sur l’aspect sentimental avec un João Gomes qui souhaite respecter sa parole. Le dossier se retrouve actuellement dans une impasse mais l’entourage du joueur, conscient que l’OL pourrait bien rafler la mise, entend convaincre le milieu de revenir sur sa décision si Wolverhampton ne bouge pas. Encore un dossier qui risque de trainer en longueur.