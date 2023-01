OL - Mercato : Bruno Cheyrou confirme la piste João Gomes

Au lendemain de l’information faisant état d’un intérêt de l’OL pour João Gomes, Bruno Cheyrou a confirmé. Le chef de la cellule de recrutement est actuellement au Brésil pour visiter les installations de Botafogo et négocier avec Flamengo.

Juninho n’est plus là mais la branche brésilienne pourrait bien être réactivée par l’OL dans les prochains jours. Au lendemain des informations de la presse brésilienne sur une offre du club lyonnais pour João Gomes, Bruno Cheyrou a posé ses valises au Brésil. Le chef de la cellule de recrutement doit profiter de son court séjour en Amérique de Sud pour visiter les installations de Botafogo, club qui fait lui aussi partie de l’empire Eagle Football de John Textor. Une visite pour "voir comment ils fonctionnent, échanger avec eux, commencer à créer des synergies", a déclaré Cheyrou à L’Equipe.

Cette visite dans le club brésilien ne sera pas la seule faite par Bruno Cheyrou à Rio de Janeiro. En effet, sa présence doit permettre d’accélérer les discussions avec Flamengo pour le dossier João Gomes. Le patron de recrutement a confirmé les informations sorties mardi et l’OL va donc bien tenter de refaire un coup à la Bruno Guimarães avec le jeune milieu (21 ans) suivi depuis quelques temps. "C'est un joueur qu'on observe depuis un an et demi, a poursuivi Bruno Cheyrou au quotidien sportif, mardi soir. Avant, le timing n'était pas le bon. Financièrement, on ne pouvait pas y aller. Là (avec l'arrivée de Textor), une fenêtre s'est ouverte et on essaye de s'engouffrer. Ce joueur, je l'aime beaucoup et ce serait un doux rêve de le recruter."

Ayant proposé 19 millions d’euros (17+2), l’OL a fait une offre supérieure à celle de Wolverhampton (15+2) et a séduit Flamengo. Reste désormais à trouver les arguments pour convaincre le joueur qui souhaite respecter sa parole donnée au Wolves. Néanmoins, Bruno Cheyrou estime avoir "les arguments pour marquer un but en or dans les arrêts de jeu". Ne reste plus qu'à concrétiser et ne pas trembler devant le but.