Mercato : l'OL voudrait griller Wolverhampton pour João Gomes

João Gomes recevant un carton jaune avec Flamengo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

A la recherche d’un milieu de terrain dans ce mercato, l’OL aurait fait un offre à Flamengo pour João Gomes. Un montant qui aurait mis en stand-by le départ du Brésilien vers Wolverhampton.

L’OL une nouvelle fois utilisé pour faire monter les enchères ou véritablement intéressé ? Avec les dossiers Onana et Malacia, on a appris à se méfier à Lyon. Néanmoins, dans ce mercato hivernal, le club lyonnais ne s’est pas caché sur ses intentions affirmant être à la recherche d’un milieu de terrain pouvant jouer comme une sentinelle. Malgré cette volonté, peu de noms ont fait leur apparition jusqu’à ce mardi. La piste vient du championnat brésilien mais ne concerne pas Botafogo, autre propriété de John Textor. C’est plutôt du côté de Flamengo que se trouverait le profil recherché d’après UOL Esporte. A 21 ans, João Gomes est l’une des pépites du football brésilien et aurait donc tapé dans l’oeil des dirigeants lyonnais.

João Gomes veut tenir la parole faite à Wolverhampton

Ces derniers auraient fait une offre "légèrement supérieure" à celle de Wolverhampton qui tient la corde depuis quelques semaines. S’étant rapproché des 20 millions d’euros souhaités par Flamengo (17+2 millions de bonus), l’OL aurait donc mis la venue de Gomes en Premier League en stand-by alors qu’il était attendu dans les prochains jours. Avec cette offre, l’OL pourrait donc pousser les Wolves à revoir leur offre (17 millions avec bonus) à la hausse pour satisfaire le club de Rio de Janeiro. De plus, à 21 ans, le milieu, qui souhaiterait tenir sa parole au club anglais, ne correspond pas vraiment à ce joueur d'expérience souhaité par Blanc même si ce serait un gros coup, João Gomes étant considéré comme l'un des plus gros prospects brésilien.