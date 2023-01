Après deux saisons à l’OL, Sara Bjork Gunnarsdottir a pris la direction de la Juventus Turin cet été. Six mois après son départ, la milieu islandaise a réglé ses comptes avec son ancien club à propos de salaire impayés durant sa grossesse.

Elle en avait gros sur la tête, c’est le moins qu’on puisse dire. Six mois après son départ presque en catimini de l’OL, Sara Bjork Gunnarsdottir a pris son stylo pour régler certains comptes avec son ancien club. Dans une lettre ouverte publiée sur le site The Players Tribune, la milieu islandaise est revenue sur sa grossesse passée au sein de l’OL, devenant la première joueuse à vivre pareil événement en activité à Lyon. Elle a montré la voie à Amel Majri mais à la différence de la Lyonnaise, les choses ne se seraient pas vraiment bien passées. Retraçant son aventure de l’annonce de sa grossesse à son retour à la compétition, Gunnarsdottir a pointé l’attitude du club lyonnais avec notamment des salaires impayés après trois mois de grossesse. Une position que l’OL a justifié en "se référant aux lois françaises" concernant le versement des salaires lorsqu’un salarié suit une grossesse puis un congé maternité.

"Les comportements avaient changé à mon retour"

Seulement, ce discours n’a pas plu à l’actuelle milieu de la Juventus Turin qui a alors décidé de saisir la FIFA pour faire valoir ses droits comme stipulé dans les règlements de l’instance internationale. Ayant finalement obtenu gain de cause en mai dernier avec le versement total de son salaire durant cette période, Sara Bjork Gunnarsdottir regrette l’attitude du club avec un changement de comportement à son retour d'Islande pour reprendre la compétition. "On m’a dit de ne pas amener mon bébé avec moi lors des matches à l'extérieur. Ils ont dit que c'était parce que cela pouvait vraiment déranger les joueuses en bus ou en avion, s'il pleurait tout le chemin."

De Sonia Bompastor et du staff d’entraîneurs "qui n’ont jamais pris de nouvelles", à Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas qui "ne m’a pas salué pendant que j’étais en réunion avec Vincent et qui m’a montré que c’était bien une affaire personnelle", tous sont pointés du doigt par celle qui vient de prendre sa retraite internationale. Sara Bjork Gunnarsdottir espère désormais que son exemple servira de modèle et d’aide à toutes les footballeuses qui souhaitent devenir mère durant leur carrière.