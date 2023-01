OL - Aulas : "Quand les supporters attaquent des dirigeants, ils m’attaquent"

Après avoir longuement discuté avec John Textor et hésité à se présenter devant la presse, Jean-Michel Aulas a finalement pris la parole. Le président de l’OL condamne l’attitude des supporters qu’il avait rencontrés quelques heures auparavant avec Textor.

Président Aulas, quel est votre sentiment après ces évènements et cette défaite ?

C’est un sentiment de gâchis. On est arrivé au stade, on a fait l’objet d’une attaque des supporters qui devaient rester non-violents. Je le regrette, on les avaient vus ce matin avec John Textor et ça s’était bien passé. Le match est ce qu’il est et c’est probablement l’un des meilleurs qu’on a fait cette saison. C’était vraiment un match où on a retrouvé notre dynamisme, notre intensité, l’ensemble des fonctions élémentaires qui doivent nous faire remonter au classement. Malheureusement, on a fait des erreurs en première mi-temps. Les réactions de kops de supporters, ils peuvent avoir des avis, c’est le jeu parfois difficile. Maintenant quand ils attaquent des gens qui sont exemplaires, c’est moi qu’ils attaquent.

Il faut qu’ils arrêtent parce qu’on a deux dirigeants de qualité qui travaillent pour le club donc je ne peux pas accepter ce type d’expression qui ne représente pas la réalité. On a un club qui souffre en ce moment, avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. On a travaillé depuis deux jours avec John (Textor) pour se donner les moyens de relancer la mécanique mais il ne faut pas qu’à chaque fois qu’on essaye de prendre un certain nombre d’initiative on se retrouve face à des supporters qui sont très méchants sur des gens irréprochables.

On va encore travailler cette nuit avant le départ de John sur un certain nombre d’initiative notamment le mercato mais il faut qu’on ait avec nous les supporters. Les joueurs vont certainement prendre un certain nombre de position après ce qu’il s’est dit mais surtout qu’on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou parce que c’est particulièrement injuste. Le résultat n’est pas là mais il y avait tout ce qu’on avait demandé dernièrement. C’était un jour sans sur le résultat mais il ne faut pas non plus le ternir par des attitudes qui ne sont pas dignes d’un grand club.

Quelle a été la réaction de John Textor face à ces agissements ?

Il est peiné par le résultat. J’avais dit ce matin aux groupes de supporters qu’on mettait en place des choses pour créer une dynamique. Quand on est en difficulté, je connais ça depuis 35 ans, il faut créer une étincelle qui va changer l’état d’esprit. On a identifié le mal tel qu’il est perçu par les supporters mais aussi le club. On va prendre des initiatives mais il ne faut pas perturber l’équilibre du club. On a besoin des dirigeants qui sont à mes côtés et ceux de John. Il a mal vécu ce match sur ce qui s’est passé en tribunes.

Quel levier activer pour redresser la barre ?

On a réfléchi depuis quelques temps déjà. Le fait que John soit venu a permis d’approuver les mesures qu’on veut prendre. C’est lui l’actionnaire principal et même si je reste le président avec les mêmes pouvoirs il faut qu’il valide les orientations. Dans un mercato, c’est toujours difficile de dire ce qu’on va faire parce qu’il faut pouvoir le faire mais on va bouger les choses. Il y aura un mouvement significatif avant la fin janvier.

Le classement ne vous fait-il pas peur ?

On a toujours une crainte mais c’est pour ça qu’il ne faut pas tirer sur l’ambulance quand on est en difficulté. J’ai toujours tendance à dire qu’on a le meilleur public de France quand il est derrière nous. Si en plus vous avez cette difficulté, je pense qu’il faut être honnête et dire que c’est une difficulté de plus qui a fait mauvaise impression ce (samedi) soir.

Vous sentez-vous trahi après avoir discuté avec les groupe des supporters samedi matin ?

Trahi oui. Je pense qu’ils se font débordés parce qu’il y a toujours des échanges qui sont pleins de bons sens. Je crois être crédible par rapport à eux. On a parfois une perception qui est différente. Quelques minutes avant le match, avoir cette émotion de pétards, des chocs contre le bus, ce sont des moments émotionnels pour les joueurs et je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec un grand match. Ils ont le droit de dire ce qu’ils pensent des joueurs, de l’équipe mais on ne peut pas aller sans arrêt contre ce qui est fait. On a une marge de manoeuvre qui est limitée dans un mercato mais on va essayer de renverser la tendance. On n’est pas le seul club près de l’Europe à avoir des difficultés, on voit Chelsea, il faut tenir la barre.