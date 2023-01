Après la défaite contre Strasbourg, Laurent Blanc a livré un constat lucide sur la situation actuelle de l'OL. L'entraîneur lyonnais ne se cache pas et annonce des semaines difficiles pour ses joueurs et son staff.

Laurent Blanc, quels sont vos sentiments après cette défaite ?

Ce soir, il y a de la colère car il y avait beaucoup mieux à faire. Il y a de la frustration parce que même en deuxième mi-temps je pense qu’on aurait pu renverser ce match-là. J’en étais persuadé. C’est le discours que j’avais tenu à la mi-temps. Après, il faut analyser ce match et surtout les deux buts encaissés. Quand vous êtes dans une situation comme la nôtre, il faut savoir qu’il faut compter que sur nous-mêmes. Je ne dis pas que l’environnement extérieur ne peut pas nous aider. Quand vous faites les maladresse qu’on a faites en 1re mi-temps, vous vous punissez tout seul. Si vous êtes capable de renverser la vapeur en deuxième mi-temps, tout va bien aller mais c’est dur de marquer des buts quand vous n’avez pas la réussite. On perd ce match alors qu’on ne mérite pas.

Quel a été votre discours dans le vestiaire ?

On était déjà dans une situation difficile avant donc je vous laisse imaginer dans quelle situation on est désormais. J’ai dit aux joueurs qu’il fallait assumer certaines choses. Si on en est là, c’est de notre faute et il faut l’assumer et tout ce qui va avec. On sait qu’il va y avoir des turbulences et il faut l’assumer et être conscient que ceux qui permettront au club de sortir de cette situation, ce seront les joueurs, le staff technique, ceux qui sont sur le terrain. Mobilisation, reprise de confiance individuelle qui peut nous permettre d’avoir un peu plus de confiance collective qui pourrait nous faire gagner ce match. On doit gagner ce match, avec beaucoup de respect pour Strasbourg.

Les joueurs sont-ils capable de relever la tête ?

Je l’espère. C’est ce qui va être important en termes de management dans les jours à venir. Faire comprendre à ce groupe-là que 85-90% de cet effectif va finir la saison. Si éventuellement, il y a des éléments qui peuvent nous apporter quelque chose dans la mentalité, dans l’état d’esprit, dans la qualité du jeu, ils seront les bienvenus. Il faut être prêt pour les semaines qui arrivent et être costaud.

Les joueurs en sont-ils conscients ?

Je leur dis parce qu’il va falloir qu’ils le soient. Essayer ne suffit pas dans notre situation. C’est un minimum d’essayer mais il faut réussir. Il n’est pas interdit de gagner un match 1-0. Strasbourg a deux occasions dans le match. Le deuxième but vient d’un corner pour nous et d’une relance qu’on loupe. Ce sont des erreurs qui coutent cher parce que c'est dur de marquer des buts et d’avoir de la réussite dans la période dans laquelle on est actuellement.

Blanc : "On va essayer d'améliorer l'effectif"

L'objectif de l'Europe est-il encore possible ?

Dans la position actuelle de l’OL, ça ne sert à rien de planifier quoi que ce soit. Il faut jouer les matchs les uns après les autres et les gagner. Il faut essayer de passer la coupe. Ca va être compliqué, on est dans une situation compliquée. Il faut en être conscient. Ce n’est pas plus facile pour les aborder mais ça aide.

Qu'avez-vous demandé à John Textor ?

Je l’ai rencontré vendredi. Je l’ai revu après le match, il m’a dit que c’était plutôt plaisant même si ce n’est pas la bonne équipe qui a gagné. On va essayer d’améliorer les choses, d’améliorer l’équipe, l’effectif en sachant que la fenêtre est déjà bien entamée et se referme le 31.

Quel message envoyer aux supporters ?

Ils sont en colère parce qu’ils pensent qu’on peut faire mieux et ils ont en partie raison. Je trouve que mon groupe travaille. Quand vous êtes dans des périodes comme ça, il n’y a que le résultat qui compte. Si vous gagnez le match ce (samedi) soir, il n’y a pas tout ça. Malheureusement, on ne gagne pas. Ca se résume aussi à ce que l'ambiance soit meilleure, à ce qu'on fasse des résultats. Quand vous gagnez des matchs, les choses s'améliorent à l'intérieur du groupe mais aussi du club.