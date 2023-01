Andrei Girotto (Nantes) et Lacazette (OL) (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

En plus d’un classement en deçà des attentes, l’OL doit composer avec la présence de John Textor depuis jeudi. Le nouvel actionnaire de l’OL Groupe n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler l’urgence qui plane au-dessus de Décines avant le match contre Strasbourg.

C’est très certainement le point de départ de cette nouvelle ère. Si l’officialisation de la vente d’OL Groupe à John Textor mi-décembre avait été une vraie révolution dans le paysage lyonnais, la présence de l’Américain entre Rhône et Saône depuis jeudi midi rend ce changement d’ère encore plus réel. Même le principal intéressé n’en revenait pas vendredi au moment d’assister à l’entraînement des joueurs de Laurent Blanc, estimant "être dans un rêve". Ce rêve est pour le moment loin d’être enchanté. En prenant le contrôle majoritaire du club lyonnais, John Textor a récupéré une formation en pleine crise. Il y avait eu du mieux contre Brest, laissant penser que la préparation hivernale avait porté ses fruits, mais cela n’a pas été confirmé lors des trois matchs suivants.

La présence de Textor l'a presque relégué au second plan mais ce samedi (21h), l’OL accueille Strasbourg et il y a urgence de points. Bien qu’il assure "ne pas être là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre", le nouvel homme fort lyonnais a pourtant mis les pieds dans le plat au moment de parler de la situation de l’OL. Rien de bien nouveau mais des propos qui montrent qu’il n’est pas à Lyon que pour passer du bon temps autour d’un bouchon lyonnais.

"Je ne suis pas surpris (par le classement) parce qu’on est à peu près à la même position que la saison dernière. L’OL a l’habitude d’être en haut du classement et je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible, a-t-il assuré face à la presse vendredi. Il y a une série de 5-6 matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau, il faudra faire le job. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes."

Blanc : "Il faut avoir de l'orgueil"

Le discours de John Textor passera-t-il plus facilement auprès des joueurs qu'il a rencontrés avant la séance de vendredi que celui qui est tenu depuis des mois et qui ne semble pas trouver d’écho ? Il faudra juger sur pièce pour le savoir mais l’Américain n’a clairement pas esquivé le sujet. S’il n’a pas utilisé le terme, l’urgence est bien là à l’OL et la venue de l’avant-dernier du championnat, qui a changé de coach en début de saison, doit aider à lancer une dynamique. On a l’impression de répéter toujours la même rengaine mais plus les journées passent, plus l’Europe s’envole. Il n’y a donc plus de temps à perdre, d’autant plus que la gronde populaire commence à se faire sentir.

Pour la deuxième fois en une semaine, les groupes de supporters ont affiché une banderole à l’entrée du centre d’entraînement pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Le climat hostile joue-t-il contre les Lyonnais ? Laurent Blanc ne veut pas y trouver une excuse face aux attitudes de certains de ses joueurs. Il appelle à de l’orgueil. "Il faut avoir de l’orgueil mais surtout de la remise en question, moi le premier. Il faut tout donner pour le club, être conscient de la situation actuelle. Il n’y a que nous qui pouvons gagner le match, pas les supporters. S’ils nous supportent, ce sera mieux mais on doit gagner le match sur le terrain."

Présent aux côtés de John Textor vendredi, Jean-Michel Aulas a lui aussi mis les joueurs de l’OL face à leurs problèmes et leurs attitudes, avançant que "l’intensité mise sur les prochains matchs sera observée". Une façon d’obliger les coéquipiers d’Anthony Lopes à se surpasser ? Il serait quand même regrettable de penser qu’un peu de fierté n’intervienne pas de manière personnelle face à la situation du club. Pourtant, quand Alexandre Lacazette, certes dans un exercice de conférence de presse où les dés sont souvent pipés mais qui reste le capitaine, assure "ne pas être au courant des points qui séparent l’OL de l’Europe", on est en droit de se demander si ce sursaut d’orgueil interviendra un jour…