OL - Alexandre Lacazette : "C'est de notre faute"

La capitaine de l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette évoque la délicate situation de son équipe qui affronte Strasbourg, ce samedi à domicile.

8e de Ligue 1

"C'est un peu compliqué. On sent que tout le groupe n'est pas en confiance. La semaine, on s'entraîne bien, le coach est satisfait de nous. La qualité des entraînements est plutôt bonne. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à le retranscrire lors des matchs. C'est pour ça que nos matchs sont poussifs. On parle entre nous, on discute. Après, cela ne suffit pas. On espère décrocher une victoire puis une deuxième afin de libérer le groupe et la plupart des joueurs. C'est, entre guillemets, le seul remède."

La pression de l'environnement

"Je sens la pression, mais je connais le club. Ca fait un moment , j'ai pas mal d'expérience. Personnellement, ça ne perturbe pas plus que ça. Je peux comprendre que ça perturbe l'équipe, car on un groupe très jeune qui a moins d'expérience. Chacun gère ça à sa manière."

Un sursaut d'orgueil, le rôle de Lacazette, Tolisso et Lopes

"Ca peut être notre rôle. Seulement, il ne suffit pas de crier dans le vestiaire et dire : "allez les gars, il faut se bouger les fesses" pour que tout le monde retrouve de la confiance. C'est du travail au quotidien, c'est ce qu'on essaie de faire. Pour que cela se concrétise sur le terrain, il faut gagner des matchs et, je le répète, il ne suffit pas que Coco (Tolisso), Antho (Lopes) se mettent à crier dans le vestiaire pour qu'on retrouve de la confiance."

Pas assez d'occasions

"Oui, forcément, j'aimerais avoir plus d'occasions, mais, à l'heure actuelle, je préfère ne pas parler de mon cas personnel. L'équipe ne gagne pas. On doit penser à gagner et à retrouver notre place."

Un système préférentiel ?

"Chaque joueur a ses préférences. En fonction du match, il faut s'adapter. Quoi qu'il arrive, je dois tout donner et rendre la confiance accordée par le coach. C'est ce que j'essaie de faire. Je suis venu à Lyon pour jouer donc je ne vais pas me plaindre car je préfère telle ou telle composition."

Dejan Lovren

"Dejan connaît bien la maison, c'est un professionnel. Il connaît bien ce métier du football. Il va apporter son expérience, il va aider les plus jeunes, les encadrer."

ADN OL... Une déception ?

"Je ne me pose pas de questions. Chaque saison est différente. Je suis revenu ici avec plusieurs défis en tête. Je savais que ça allait être compliqué. Je ne baisse pas les bras. Je crois encore au projet du club. Je voulais vivre une nouvelle aventure ici. En ce moment, ça ne se passe pas très bien, j'espère qu'on va vite remonter la pente."

Des progrès

"Chaque match est différent. Le dernier (à Nantes), même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a réussi à ne pas concéder de buts, ça peut être un point positif. Contre Brest, je pense qu'on a fait un match plutôt pas mal. Contre Clermont, c'était pas terrible. On a progressé à certains endroits, en même temps, on a faibli à d'autres. C'est là qu'on manque de constance et de régularité."

Les ambitions

"Honnêtement, je n'ai pas regardé le classement. Je ne sais pas à combien de points, on est de l'Europe. Je reste persuadé que si on arrive à faire une belle série, tout peut se passer au haut du classement. On n'est pas à l'abri qu'un club soit à l'arrêt, comme on l'a été. Il faut espérer jusqu'au bout et gagner le maximum de matchs. On peut pas abandonner maintenant.

Le dernier match de la phase aller

"On espère terminer par une victoire à la maison. On a besoin de points. On sait que Strasbourg est une équipe difficile à jouer même s'ils ne sont pas en confiance. Surtout quand les équipes changent d'entraîneur, il se passe quelque chose. J'espère que ça ne sera pas le cas ce samedi et qu'on va remporter les trois points."

Association avec Cherki

"C'était intéressant quand il est là. J'ai aimé jouer avec Rayan, car il m'a apporté un peu de soutien sur les ballons. Il a un profil différent de ce qu'on a dans l'équipe. Il apporte du danger sur l'équipe adverse."

Bleus

"Je n'ai rien à dire sur l'équipe de France et Didier Deschamps. Il se passe assez de choses sur les réseaux et au sein de la fédération. Je n'ai rien à dire. "