OL : Aulas continuera de décider "pour 95 % de l’opérationnel"

Président de l’OL depuis 35 ans, Jean-Michel Aulas va garder la main pendant minimum trois ans encore. S’il n’est plus président - propriétaire, Aulas gardera le contrôle des décisions sur le quotidien du club lyonnais.

La phrase a paru anodine sur le coup et est finalement lourde de sens. En avançant aux journalistes présents à Décines vendredi, dont Olympique-et-Lyonnais, que l’équipe sera renforcée "si John (Textor) est d’accord", Jean-Michel Aulas a acté ce changement d’ère à l’OL. Présent aux côtés de l’Américain vendredi pour assister à l’entraînement de veille de match, le président a rendu encore plus officiel ce qui l’était déjà. Avec la cession de plus de 80% du capital d’OL Groupe, le président Aulas laisse la main à John Textor. Néanmoins, bien qu’il ne soit plus le propriétaire, "JMA" gardera la présidence pour trois ans minimum mais aussi le contrôle des opérations.

"On a élaboré ensemble certaines limites. Je décide pour 95 % de l'opérationnel et, pour les 5 %, c'est du dialogue, de l'entente, en procédant comme je l'avais fait à Cegid, après la vente de mon entreprise, sur la base de budgets et d'engagements décidés en amont, a déclaré Jean-Michel Aulas dans L’Equipe. Le reste, c'est seulement si on dérape dans les résultats ou si on dépasse le niveau d'engagement décidé. En six mois de négociations, j'ai appris à connaître John, qui est quelqu'un de bien, de passionné, et qui veut déléguer l'aspect opérationnel de la gestion."

Malgré les rumeurs de tensions apparues dernièrement, le duo Textor - Aulas semble être sur la même longueur d’ondes. Les deux hommes forts de l’OL ont mis les joueurs face à leurs responsabilités et l’Américain a une nouvelle fois assuré vouloir "apprendre de Jean-Michel (Aulas) pour qui il a le plus grand respect".