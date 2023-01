OL - Strasbourg : horaires, diffusion TV, avant-match

Toko-Ekambi et Frédéric Guilbert lors d’OL – Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après le nul à Nantes, mercredi, l’OL retrouve le Parc OL ce samedi avec la réception de Strasbourg. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Strasbourg comptant pour la 19e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Une équipe en quête d’identité contre une équipe en pleine restructuration. Ce samedi, l’OL et Strasbourg s’affrontent dans un duel de clubs malades mais aux aspects différents. Avec une seule victoire en Ligue 1 et une élimination en Coupe de France, le club alsacien a décidé de mettre à pied Julien Stéphan et compte sur cet électrochoc pour signer un deuxième succès cette saison.

En face, l’OL retrouve ses supporters après n’avoir pas réussi à faire mieux qu’un nul (0-0) à Nantes, mercredi. Avec désormais neuf points de retard sur les places européennes, il y a urgence au sein du club lyonnais qui se doit de gagner à domicile. Tout autre résultat, sous les yeux de John Textor arrivé à Lyon en fin de semaine, devrait donner lieu à des signes de mécontentement dans les tribunes du Parc OL

A quelle heure se joue OL - Strasbourg ?

Pour le dernier des trois rendez-vous de cette semaine après Metz et Nantes, l’OL reçoit Strasbourg sur ses terres décinoises à partir de 21h. Le coup d’envoi de cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1 sera donné par Mr Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne voir OL - Strasbourg ?

Qui dit match en prime time le samedi soir, dit donc diffusion sur les antennes de Canal Plus. La rencontre entre l’OL et Strasbourg sera à regarder sur Canal Plus Sport 360 mais pas que. En effet, elle profite d’une co-diffusion avec la possibilité de la regarder sur Prime Video. Et pas besoin d’avoir le pass Ligue 1 puisque le diffuseur a annoncé que OL - Strasbourg sera disponible pour tous les abonnés Prime Video.