Ligue 1 : Jérémy Stinat arbitrera OL - Strasbourg

Pendant que les joueurs de l'OL ont pris la direction de Nantes ce mercredi, Jérémy Stinat a lui été désigné pour arbitrer OL - Strasbourg. Cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1 a été fixée à 21h samedi 14 janvier.

L’OL n’a pas encore joué son match de la 18e journée que la LFP a déjà une partie des yeux rivés sur la journée suivante. Pendant que les joueurs de Laurent Blanc se sont envolés vers Nantes pour affronter les Canaris, la désignation des arbitres pour la 19e journée a été dévoilée. Trois jours après ce déplacement en Loire-Atlantique, l’OL sera de retour à Décines pour accueillir Strasbourg avec un rendez-vous samedi à 21h.

Pour cette rencontre, Jérémy Stinat a été désigné pour être l’arbitre central. Le natif de Chartres va arbitrer l’OL pour la deuxième fois de la saison après avoir été au sifflet du nul à Reims le 28 août dernier (1-1). Pour les Strasbourgeois, ce sera la 3e fois de la saison et pour la 3e fois à l’extérieur après Montpellier (2-1) et Toulouse (2-2). Au Parc OL, Mr Stinat sera assisté par Cédric Mouysset et Thomas Luczynski. Eric Wattelier sera lui en charge de l’assistance vidéo et Alexandre Perreau Niel, le 4e arbitre.