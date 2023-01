OL - Strasbourg sera accessible aux abonnés Prime Video

Moussa Dembélé contre Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Pour regarder la rencontre entre l'OL et Strasbourg samedi (21h), pas besoin du Pass Ligue 1, un simple abonnement Prime Video suffira.

Au vu des récentes prestations de l'OL, il n'est pas certain que l'affiche entre les Lyonnais et Strasbourg soulève les foules. Le match comptant pour la 18e journée de Ligue 1 est programmé samedi à 21 heures. Amazon a choisi d'ouvrir la diffusion à un plus large public.

En effet, il ne sera pas nécessaire de posséder le Pass Ligue 1, qui est d'ordinaire obligatoire si l'on veut suivre le championnat. Le duel entre Rhodaniens et Strasbourgeois sera accessible gratuitement pour les abonnés Prime Video, ce qui suggère néanmoins de payer déjà pour avoir accès au autres contenus de la plateforme américaine.