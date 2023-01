OL : Saël Kumbedi, une alternative crédible à Malo Gusto ?

Auteur de son "meilleur match" selon Laurent Blanc, Saël Kumbedi est le Lyonnais qui a le plus profité de la trêve depuis la reprise. Avec Malo Gusto de retour, le latéral peut-il vraiment devenir une alternative crédible à l'international Espoir dans les prochaines semaines ?

Les mimiques de Laurent Blanc au moment d’être questionné sur la prestation de Saël Kumbedi à Nantes en ont dit long. L’entraîneur de l’OL n’a pas manqué de féliciter son latéral droit qui a enchaîné sa quatrième titularisation de suite depuis la reprise fin décembre.

"Il a été bon. Je peux dire qu’il a de la vitalité à revendre. Défensivement, il avait un sacré joueur face à lui qui va vite, qui est bon dans les espaces et il l’a bien maitrisé. Il a su maitriser défensivement son adversaire et amener offensivement ce qu’il est capable d’amener. Il a peut-être fait son meilleur match ce (mercredi) soir."

Opposé à Moses Simon, le jeune Lyonnais (17 ans) a répondu présent ce qui lui a valu une place dans le top de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais. Néanmoins, alors que se profile le match contre Strasbourg, Malo Gusto est de retour de blessure et devrait logiquement retrouver une place de titulaire. Seulement, ces quatre matchs de suite ont-ils bouleversé un ordre qui établit ?

OUI

Pour les suiveurs assidus des catégories de jeunes, toujours à la recherche de la dernière pépite, le nom de Kumbedi était loin d’être inconnu à sa signature à l’OL. Malgré ses 17 ans, le latéral avait crevé l’écran à l’Euro U17 disputé avec Mamadou Sarr et notamment ce doublé en finale. Recruté pour un petit million d’euros au HAC, il fait partie de ces joueurs recrutés en (post)formation qui était avant tout destiné à la réserve. La première partie de saison l’a d’ailleurs confirmé avec une seule apparition en Ligue 1 contre le RC Lens en remplacement d’Henrique, latéral droit d’un soir en l’absence de Malo Gusto. A 17 ans, Saël Kumbedi représente l’avenir même si le contrat de seulement trois ans signé cet été peut interpeller pour un si jeune joueur, d’ordinaire habitué à signer des contrats longue durée. Mais depuis quatre matchs, il a montré qu’il avait tout d’un vieux briscard malgré sa précocité. Il y a forcément l’insouciance de la jeunesse pour ces débuts mais le champion d’Europe U17 a montré qu’il n’était pas impressionné.

Jouant les yeux dans les yeux face à des adversaires plus expérimentés, il a séduit par cet état d’esprit, lui qui "réfléchit avant tout collectivement". Une philosophie qui correspond à ce que recherche Laurent Blanc. Si défensivement, il fait encore des fautes de jeunesse (2 jaunes sur les 2 derniers matchs), il compense par une volonté de ne rien lâcher et offre à première vue un bagage peut-être plus complet que Gusto. Offensivement, l’accumulation des matchs lui a permis de gagner en confiance. En amical contre Liverpool, il n’a pas été loin de trouver le chemin du but. A la manière d’un Ferland Mendy, passé par Le Havre lui aussi, Saël Kumbedi a des envies d’attaque et est vu comme "le latéral droit moderne par excellence" du côté de la Normandie où il s'est façonné. A la différence de Malo Gusto, il est d’ailleurs plus attiré par la surface de réparation que pour manger sa ligne. Deux styles opposés pour deux latéraux pourtant aimanté par le camp adverse.

NON

En concurrence avec Malo Gusto, Saël Kumbedi doit prendre exemple de son ainé. La saison dernière, l’international Espoir était porté aux nues par les supporters lyonnais, désireux de voir Léo Dubois prendre place sur le banc. Douze mois plus tard, Gusto est critiqué pour ses errements défensifs et finalement les bons matchs de Kumbedi suivent la logique observée la saison dernière. Un titulaire en dedans et un remplaçant qui apporte des idées nouvelles. Un cocktail qui pourrait marcher et qui a d’ailleurs poussé la direction à ne pas se pencher sur le cas d’un latéral droit au mercato hivernal. Néanmoins, l’ancien Havrais reste en apprentissage du haut niveau avec seulement dix matchs à son compteur (Ligue 1 et Ligue 2 confondues).

Il reste aussi un jeune joueur de plus, ce que regrette Laurent Blanc même si la décision concernant le recrutement prouve aussi certaines choses. Il offre une solution supplémentaire à l'entraîneur lyonnais qui voit qu’il peut compter sur un jeune qui a faim. Il a très clairement gagné du galon dans la hiérarchie du groupe professionnel où il n’était pas forcément attendu si vite mais Saël Kumbedi reste encore à l’heure actuelle le remplaçant de Malo Gusto. Seulement, ses prestations ont eu le mérite de peut-être montrer à ce dernier que tout n’était pas gagné et qu’il y avait un "gamin" qui poussait derrière. Et sur ce point, ça ne peut être que bénéfique pour l’OL et Laurent Blanc si un départ de Gusto devait se préciser dans les mois à venir.