OL : Kumbedi, 6e plus jeune joueur titulaire en Ligue 1

Mercredi à Brest, Saël Kumbedi a joué son 2e match avec l'OL, le 1er comme titulaire. Il est le 6e plus jeune joueur à entamer une affiche de Ligue 1 cette saison.

Suite à sa performance mercredi contre Brest (2-4), il était difficile de ne pas évoquer le cas de Saël Kumbedi. En Bretagne, le défenseur a disputé son deuxième match de Ligue 1 et n'a pas semblé plus impressionné plus que cela. "C'est un grand joueur du haut de ses 17 ans. Il a un gros potentiel et il a montré qu'il était prêt à jouer malgré son jeune âge, l'a félicité Tetê vendredi. Je suis très heureux pour lui et je pense que c'est un garçon qui va continuer à nous aider."

L'ancien Havrais a débuté comme titulaire pour la première fois avec l'Olympique lyonnais à 17 ans 277 jours. Ce n'est pas un record en Ligue 1, mais il est le 6e plus jeune footballeur à commencer une rencontre cette saison. Une belle promesse qui demandera à être confirmée dans les prochaines semaines puisque l'arrière droit devrait bénéficier de temps de jeu en l'absence de Malo Gusto.

Cherki 4e plus jeune buteur cette saison

Dans une autre catégorie, on notera que Rayan Cherki est le quatrième plus jeune buteur en championnat sur cet exercice à 19 ans 133 jours. Il a trouvé le chemin des filets pour la première fois face aux Brestois en inscrivant la deuxième réalisation rhodanienne de la partie.